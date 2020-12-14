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В воскресенье на протесты в Варшаве вышло несколько тысяч человек. Начались задержания

14.12.2020 13:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько тысяч жителей Польши вышли в воскресенье на улицы Варшавы в знак протеста против правоконсервативного правительства и почти полного запрета абортов в стране. Несмотря на кордоны полиции, которые призывали митингующих разойтись, демонстранты смогли дойти почти до самого дома Ярослава Качиньского, который возглавляет правящую партию «Закон и справедливость».

Стоит отметить, что воскресная демонстрация прошла в символичную дату — 39 лет назад генерал Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение. Он также объявил объединение независимых профсоюзов «Солидарность» вне закона.

В воскресенье на протесты в Варшаве вышло несколько тысяч человек. Начались задержания
В воскресенье на протесты в Варшаве вышло несколько тысяч человек. Начались задержания
В воскресенье на протесты в Варшаве вышло несколько тысяч человек. Начались задержания

Полиция также упоминала, что между ней и одним из протестующих произошла стычка. Она была вызвана тем, что у мужчины заметили нож. Длина ножа — 14 см, передает Wyborcza.pl.

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Также известно, что во время акции произошло несколько задержаний. По крайней мере один человек остается задержанным до сих пор.

Напомним, массовые акции протеста не утихают в Польше с 30 октября. Триггером для них стало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным аборты даже при высокой вероятности пороков развития плода. Прерывание беременности может быть разрешено только в тех случаях, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста, а также если она угрожает жизни женщины.

В воскресенье на протесты в Варшаве вышло несколько тысяч человек. Начались задержания

 
 
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Несколько тысяч жителей Польши вышли в воскресенье на улицы Варшавы в знак протеста против правоконсервативного правительства и почти полного запрета абортов в...
 
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