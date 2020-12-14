Биржа: доллар и евро  просели на торгах 14 декабря

Завершились первые на этой неделе торги на БВФБ.





Доллар свои позиции сдал на 0,0047 пункта — 2,5287 белорусского рубля, а евро на 0,0032 пункта — 3,0718 белорусского рубля.

А вот российский рубль вырос на 0,0033 пункта — 3,4672 белорусского рубля за 100 российских.