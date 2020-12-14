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Биржа: доллар и евро просели на торгах 14 декабря
Источник материала: Навiны
Завершились первые на этой неделе торги на БВФБ.
Доллар свои позиции сдал на 0,0047 пункта — 2,5287 белорусского рубля, а евро на 0,0032 пункта — 3,0718 белорусского рубля.
А вот российский рубль вырос на 0,0033 пункта — 3,4672 белорусского рубля за 100 российских.
Прошедшая рабочая неделя (4-11 декабря) на БВФБ зафиксировала рост одной и падение четырех иностранных валют, за которыми наблюдают
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Завершились первые на этой неделе торги на БВФБ.
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