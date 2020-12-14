ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси за участие в воскресных акциях арестован 271 человек

14.12.2020 13:57 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

По итогам прошедших в Беларуси 14 декабря протестов были задержаны не менее 320 человек, из которых власти решили оставить за решеткой 271 человека.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворен 271 человек», - сообщило МВД Беларуси.

Все арестованные будут наказаны сутками административного ареста. По данным ведомства, выходит, что за решеткой останется каждый четвертый протестующий.

«Протестная активность продолжает снижаться. Численность участников несанкционированных мероприятий составила около 1 тыс. человек по стране», - утверждает МВД.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По итогам прошедших в Беларуси 14 декабря протестов были задержаны не менее 320 человек, из которых власти решили оставить за решеткой 271 человека.
 
Новости дня
Новости разные
 
У ЗША сёньня галасуе калегія выбарнікаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика