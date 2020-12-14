Подруга семьи Бабарико уже полгода в тюрьме и останется еще на два месяца









Светланы Купреевой, подруги семьи Бабарико. Об этом рассказал TUT.BY ее адвокат Евгений Пыльченко. Защитник направил в суд документы для обжалования этого решения. Суд Центрального района Минска продлил еще на два месяца срок содержания под стражейподруги семьи Бабарико. Об этом рассказалее адвокат. Защитник направил в суд документы для обжалования этого решения.





Светлана Купреева находится в СИЗО КГБ уже чуть больше 6 месяцев. 11 декабря суд снова продлил ей срок содержания под стражей. Это значит, что в заключении она может провести 8 месяцев. Ее адвокат подал жалобу на это решение.





— На следующей неделе, а вероятно, что и на этой, суд ее рассмотрит, — говорит правозащитник Евгений Пыльченко. — Если суд или следствие не захочет изменить меру пресечения, то Светлана останется под стражей до 11 февраля 2021 года.





Напомним, Светлана Купреева — близкая подруга семьи Бабарико и бывший член его инициативной группы, сейчас на пенсии, но подрабатывала в мелких фирмах бухгалтером. Живет она в старой хрущевке, которая принадлежит ее матери.





Ее задержали 11 июня и поместили в СИЗО КГБ по подозрению якобы в уклонении от уплаты налогов, чем нанесла государству ущерб... на сумму, эквивалентную почти 4 миллионам долларов.







