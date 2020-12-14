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В Минске без света остались «Маяк Минска», Dana Mall, бизнес-центр и школа

14.12.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске без света остался крупный район. Электричества нет в жилом комплексе «Маяк Минска», школе № 61, бизнес-центре и торговом центре Dana Mall. В «Минскэнерго» сказали, что проблему решат в течение двух часов.

По неофициальной и нформации, в восточной части города нет света в школе № 61, в жилом комплексе «Маяк Минска», торговом центре Dana Mall и бизнес-центре. В том числе, по словам очевидцев, не работают светофоры.

— В «Маяке» третий раз за две недели отключают электричество. Его просто нет по всему району, — сообщает читатель.

В «Минскэнерго» сообщили, что света нет из-за того, что повреждено высоковольтное оборудование.

И обещают решить проблему в течении двух часов.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске без света остался крупный район. Электричества нет в жилом комплексе «Маяк Минска», школе № 61, бизнес-центре и торговом центре Dana Mall. В «Минскэнерго»...
 
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