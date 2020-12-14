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Тихановская - о санкциях: Если начнет Германия, другие страны ЕС подхватят

14.12.2020 13:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Светлана Тихановская в интервью немецкому журналу Der Spiegel призвала Евросоюз расширить санкции против властей Беларуси.



Светлана Тихановская находится сейчас с визитом в Германии. 

Она считает, что Германия должна брать больше ответственности на себя в "белорусском вопросе". И беларусы будут ее к этому призывать.

"Санкции нужно расширить. Мы слышим много слов поддержки, но нам нужны дела", - заявила она в упомянутом интервью.

"Если начнет Берлин, то другие страны ЕС подхватят, я в этом уверена", - подчеркнула Тихановская

Осенью 2020-го ЕС ввел два пакета санкций в отношении официального Минска — за фальсификацию итогов выборов и жестокие разгоны мирных акций протеста. 

В "черном списке" 55 человек, включая Александра Лукашенко. Сейчас Брюссель готовит третий пакет, это долдны быть в том числе и экономические санкции.
 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская в интервью немецкому журналу Der Spiegel призвала Евросоюз расширить санкции против властей Беларуси.
 
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