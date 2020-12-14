Зампред райисполкома: «Кого начали давить?»

Источник материала: Салiдарнасць

В Жлобине металлурги решили создать ячейку независимого профсоюза. Вот что из этого вышло.

На БМЗ больше трех месяцев рабочие пытаются организовать первичную ячейку независимого профсоюза, создание которой уже поддержали более 200 человек.

В октябре 11 металлургов, согласно правилам, на учредительном совете избрали правление, затем собрали необходимый пакет документов и неделю назад предоставили его в Жлобинский райисполком на регистрацию.

После этого, рассказывает один из активистов, на всех началось давление.

— 21 октября у нас прошел большой семинар с представителями Белорусского Независимого профсоюза, после чего мы еще раз убедились, что нам нужна своя ячейка. Самым сложным для регистрации было найти юридический адрес, и мы только через две недели смогли найти смелого человека, который согласился этот адрес предоставить.

Но как только мы подали документы в райисполком, ему сразу же стали угрожать проверками и их последствиями.

Повышенный контроль начался и за 11 членами совета, включая меня, — рассказывает «Салідарнасці» избранный председателем первички Вадим Лаптик.

Он говорит, что и до этого оказывалось давление на всех заводчан, которые принимали участие в августовских событиях, когда были остановлены печи.

— Всех лишают премий и стимулирующих надбавок. Например, у меня эта надбавка, которая выплачивалась всегда, составляла 300 рублей. Многим объявили выговоры и теперь усиленно ищут, за что объявить второй, чтобы уволить.





Вадим Лаптик на рабочем месте. Фото из личного архива

Если уволят кого-то из нас, одиннадцати, это станет поводом для отказа из-за неполного состава учредительного совета, указанного в протоколе, — говорит Вадим.

Его самого уже предупредили о том, что контракт с ним не продлят. При этом Вадим вместе с другими неравнодушными металлургами уже сейчас пытаются отстаивать своих коллег.

— Когда не продлили контракт за активную гражданскую позицию одному из рабочих со стажем 20 лет , мы собрали 900 подписей в поддержку и пошли втроем к директору. Он внимательно нас выслушал и сказал: не могу, извините. Человека уволили. Также мы заступались за своего коллегу, у которого за 9 лет было единственное замечание, но ему тоже не продлили контракт. Если бы у нас была официальная ячейка независимого профсоюза, мы бы продолжили бороться за права металлургов, — уверен Вадим.

Его коллеги рассказывают об обстановке на предприятии, где в сентябре люди массово выходили из провластного профсоюза.

— Тогда только за один сентябрь по неподтвержденной информации из ФПБ вышли сотни человек. На каждого из них находят методы воздействия. Людей лишают премий и надбавок, запугивают непродлением контрактов и увольнением. В Жлобине БМЗ — градообразующее предприятие. Большинство очень рады, что получают здесь 1200 рублей, отработав 10-15 лет. У молодых потолок меньше — до 800 рублей.

При этом весной всем несколько месяцев не выплачивали премии, объясняя это ухудшившимся экономическим положением, а сейчас всем премии вернули. Очевидно, что платят из последних сил, из кредитных денег, загоняя завод в еще большую долговую яму, — делятся активисты-металлурги.

Они считают, что материальными выплатами руководство предприятия пытается погасить у людей протестные настроения.

— Только два человека за это время отозвали свои заявления, сказав, что ошиблись и что они вернутся в провластный профсоюз, — отметил Вадим Лаптик.

Заместитель председателя Жлобинского райисполкома Валентина Нехай: «Юрист юристу рознь»

— Кого начали давить? Им дан целый месяц, пусть эти ребята сидят и молчат. Я хоть кого-то из них давила? Они подали документы только неделю назад, а на регистрацию дается месяц, — сказала «Салiдарнасцi» Валентина Нехай (редакция располагает аудиозаписью).

Чиновница пообещала, что документы будут изучены и рассмотрены в положенный срок строго в соответствии с законодательством.

— Вы же понимаете, что ребята не хотели бы допустить хоть какую-то ошибку в документах, поэтому предварительно все проверили у юристов. Они уверены, что на основании поданных документов им отказать нет оснований.

— Кто вам такое сказал? Юрист юристу рознь, — заметила Валентина Нехай, но еще раз подчеркнула, что все будет в рамках закона.