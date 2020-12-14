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Союзному государству нужен Совет по молодежной политике ― Петушков

14.12.2020 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Минске, глава Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков рассказал радио Sputnik о значимых инициативах, которые обсуждаются на форуме в этом году." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">
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Союзному государству нужен Совет по молодежной политике ― Петушков

Проходящий в эти дни в Минске VIII Белорусско-Российский молодежный форум собрал видных представителей организаций всех уровней, работающих с молодежью в двух странах. 

© Sputnik Максим Богданович
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Лейтмотив форума не меняется из года в год, отмечает собеседник Sputnik, "молодежь хочет быть услышанной, молодежь активная, молодежи кажется, что она все уже знает и энергии достаточно, чтобы менять мир, и это нормально, а старшему поколению эту энергию надо пускать в содержательное, правильное и хорошее русло".

"В 2013 году, когда форум только начинался, несмотря на обилие белорусско-российских молодежных проектов, было понятно, что не хватает единой площадки для координации и просто места встречи лидеров различных молодежных структур и синхронизации всего, что происходит. Как оказалось спустя 7 лет, задумка была весьма полезной", ― рассказывает Петушков.

Если начинался форум с простых проектов-знакомств молодежных организаций, то сегодня "выходим с инициативами государственной значимости", добавил собеседник Sputnik.

"Хочется, чтобы был создан некий координационный орган на уровне Союзного государства по молодежной политике на примере того, как действует совет по делам молодежи СНГ, куда входят представители органов власти и общественных организаций для синхронизации и координации молодежной политики на уровне содружества", ― отметил Петушков.

В работе форума принимают главы министерств образования двух стран, что говорит о заинтересованности в развитии молодежной повестки на двустороннем уровне, резюмировал собеседник.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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Гость Белорусско-Российского молодежного форума в Минске, глава Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорий Петушков рассказал радио...
 
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