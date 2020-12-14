Белорусским студентам, обучающимся в России, выделят дополнительные стипендии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек - Sputnik. Из бюджета Союзного государства будут выделены средства на дополнительные стипендии для белорусских студентов, обучающихся в России, отметил в эксклюзивном комментарии Sputnik министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Это будет касаться и российских студентов, обучающихся в белорусских вузах. Скорее всего финансирование будет выделено из бюджета Союзного государства", – уточнил глава ведомства.

В данный момент идет формирование совместного белорусско-российского образовательного и единого научно-технологического пространства, создаются дополнительные условия для студенческой и преподавательской активности, рассказал Фальков.

Он подчеркнул, что идет работа по обсуждению с крупными российскими компаниями, которые в том числе представлены в Беларуси, с возможностью трудоустройства как белорусских, так и российских студентов.

"Этот год поставил перед образовательными системами обеих стран новые вызовы и задачи, и мы ищем ответы на вопрос: как сохранить качество образование в условиях пандемии и повысить мотивацию школьников и студентов, какие использовать технологии", – резюмировал Фальков.

Второй Форум Ассоциации вузов Беларуси и России, на который съехались более 80 ректоров, продлится в Минске до 15 декабря, его итогом станет совместная коллегия министерств образования обеих стран.

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