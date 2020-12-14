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Правозащитники требуют провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой
Источник материала: Tut.by
Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси при содействии белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности,
Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», правозащитная организация Human Constanta, «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин».
Юристы, ссылаясь на публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги. Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина.
Правозащитники отмечают, что все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов, подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения. Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность.
В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также:
Напомним, Мисс Беларусь — 2008 и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова была задержана 8 ноября во время акции протеста, спустя три дня ей присудили 12 суток ареста.
Днем позже ее судили по той же статье 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) по второму эпизоду — и добавили еще 15 суток. Вскоре над Хижинковой прошел третий суд, на котором она была наказана еще 15 сутками.
При этом Ольга содержится в ужасных условиях, о чем
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Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска.
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