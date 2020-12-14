В США испытают новейший легкий танк

Источник материала: Tut.by

Армия США начала очередной этап испытаний первого за многие годы нового легкого танка. Первоначальные тесты машина прошла в апреле и мае, а теперь первый из предсерийных образцов будут испытывать десантники. Об этом сообщает defence-blog.com.

US Mobile Protected Firepower (MPF) light tank pic.twitter.com/jXgwRXpSJ1 — Caesar (@Ninja998998) April 26, 2020

Боевая платформа, создаваемая в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF), пройдет испытания на известной базе Форт-Брагг в Северной Каролине, испытания называются Soldier Vehicle Assessment (SVA).

Свои образцы мобильных защищенных машин представили компании BAE Systems и General Dynamics Land Systems, инженеры каждой из фирм собрали по 12 прототипов.

Согласно заявлению пресс-службы американской армии, солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии получат возможность впервые за 26 лет испытать новую боевую платформу для ведения огня прямой наводкой против укрепленных позиций, личного состава и легких бронированных машин.

Разговоры о том, что армия США вооружится новым легким танком впервые за несколько десятилетий, велись уже давно , однако работы замедлились из-за пандемии COVID-19. В настоящее время боевые бригадные группы не имеют боевой машины, которая способна была бы обеспечить огневую поддержку нужной мощи и при этом обладала бы высокой мобильностью.

Испытания нового танка начнутся в Форт-Брагге 4 января следующего года и продлятся до июня — десантники протестируют мобильные защищенные боевые машины в разных боевых сценариях.

По словам бригадного генерала Росса Коффмана, ответственного за программу, MPF выводит американскую пехоту на новый уровень смертоносности.

Когда тесты закончатся, будет выбран победитель, чтобы к концу 2022 финансового года начать налаживать серийное производство новой машины. Это будет первый легкий танк, принятый на вооружение в США со времен снятия «Шеридана», воевавшего еще во Вьетнаме.