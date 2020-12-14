Источник материала: Хартия'97

Белорусский боец MMА: Хотел поднять этот флаг в поддержку моего народа 1 14.12.2020, 14:15

Сразу два белорусских бойца ММА, показали свою гражданскую позицию на международных рингах.

Сразу два белорусских бойца ММА, смешанных боевых искусств, показали свою гражданскую позицию на международных рингах. Чемпионка Беларуси по кикбоксингу Виктория Дворянинович проводила свой поединок в Китае. На представлении перед боем она вышла с бело-красно-белым флагом. А боец смешанного боевого искусства Марк Медведев с бело-красно-белым флагом праздновал свою победу на турнире в Москве. Сейчас он уже вернулся в Гомель, сообщает «Настоящее время» .

– Марк, ваше видео с бело-красно-белым флагом буквально зажгло соцсети. Вы именно такую цель преследовали?

– Нет, на самом деле, нет. Я вообще не ожидал такого исхода. Это было какое-то безумие. Я просыпаюсь, у меня пятьсот сообщений в директ, я начинаю всем отвечать. Это огромная поддержка, как будто я какой-то легендарный бой выиграл.

– Откуда у вас в Москве появился бело-красно-белый флаг?

– Мой хороший друг боец Илья Хоткевич, который придерживается такой же гражданской позиции, как и я, принес мне его на бой.

– Кто вам писал, если можно раскрыть подробности? Как отреагировали ваши друзья по спорту на ваш шаг?

– Оценили. Поддержали. В основном были письма поддержки и от знакомых, и от абсолютно незнакомых людей. Негативных писем по поводу бело-красно-белого флага было всего несколько. Поспорили немного, на этом все и закончилось. В основном, поддерживали, и я безумно всем благодарен.

– Марк, насколько я понимаю, это было не спланированное действие, а больше эмоциональный шаг?

– Да. Я хотел поднять этот флаг против насилия, в поддержку моего народа. А также спортсменов, которые были отобраны на Олимпийские игры, и им перекрывают кислород, выгоняют из сборной, лишают зарплат. Хотел поддержать свой народ и подбодрить.

– А для вас что-то означает этот бело-красно-белый флаг?

– Да. Это флаг Республики Беларусь, основанной в 1918 году.

– Как вы считаете, не последуют ли после вашего действия репрессии со стороны каких либо спортивных чиновников в Беларуси?

– Я думаю, что последуют. Всего сутки после этого прошло. Но я знал, на что я шел. Надеюсь, моя спортивная карьера продолжится. Хотя она только началась, это мой первый профессиональный поединок.

– Марк, как вы считаете, может ли после вашего поступка стать массовым появление белорусских спортсменах на международных аренах с бело-красно-белыми флагами?

– Думаю, что может. Зависит от гражданской позиции спортсменов. Я не пропагандирую, что нужно поднимать именно бело-красно-белый флаг. Не обязательно. Это просто в поддержку моих сограждан в столь непростое время. Это выбор каждого спортсмена.

– Вы сами принимали участие в акциях протеста? Возможно, были задействованы ваши родственники? Вы сталкивались с митингами?

– Да, еще в самом начале. Я был весь август в Гомеле. И, если честно, я был в шоке. Я ехал домой в такси. Все было перекрыто, я ехал по центральной улице, наверное, часа три. Потом решил выйти. Там везде был ОМОН, всех давили.

– Что бы вы сейчас сказали спортсменам Беларуси?

– Я бы сказал не отступать и не сдаваться. Хотел бы поддержать и пожелать, чтобы все стало на свои места. Чтобы всем спортсменам, которые готовились и шли к своей цели, дали эту возможность. Многие спортсмены прославляли Беларусь и поднимали флаг на Олимпийских играх, они всю жизнь к этому шли, а сейчас им просто перегородили эту дорогу.

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