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Вот какая забота о народе!
Источник материала: Хартия'97
Вот какая забота о народе!
Стратегия российского правительства совершенно непонятна.
Российские ведомства предложат правительству зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января и до 1 апреля — Известия, 14 декабря.
Вот какая забота о народе! Вот только эта забота вызывает множество вопросов — больших и маленьких, пишет Telegram-канал
1 Почему цены фиксируются на текущем уровне? На сахар с начала года они выросли на 71%, на подсолнечное масло — на 24%. Почему бы не зафиксировать их на уровне на 1 января 2020 года? А то это выглядит как индульгенция на состоявшееся повышение цен.
2 Почему с 1 января, а не с 15 декабря? 2 недели на дальнейшее повышение цен?
3 Почему только сахар и подс.масло? На крупу и бобовые цены выросли на 20%, на макароны — на 10%. Тут пусть цены растут дальше?
4 Зафиксировать цены. А не возникнет ли дефицит? Не сметут ли эти товары с прилавков в ожидании такого дефицита? Правительство хочет получить ажиотаж перед новым годом?
5 Правительству зафиксировать цены… На самом деле они предложат правительству, чтобы оно заставило бизнес зафиксировать цены. То есть правительство будет стимулировать картельные сговоры в экономике по регулированию цен. С 1 января по 1 апреля картельное соглашение будет фиксировать цену, а не воспользуются ли этим механизмом производители и торговые сети в дальнейшем негласно, чтобы компенсировать свои потери и взвинтить цены после 1 апреля?
6 А зачем фиксировать цены на подсолнечное масло? Ведь правительство только что повысило экспортные пошлины на него. Это должно создать изобилие продукта внутри страны и падение цен на него. Правительство не верит в эти, предпринятые им, меры?
7 А как же обещания регулировать цены рыночными методами? Ценовой картель — это явно антирыночный метод. Он уже опробован на бензине во времена кризиса 2018 года и показал только одно — выйти из такого картеля становится очень сложно и опасно. Он вводится временно, а потом как-то неявно остается действующим на долгое время, если не навсегда. Привет, социализм! Соскучились по дефициту?
Стратегия правительства совершенно непонятна. На подсолнечник повышены экспортные пошлины и вводится ценовое регулирование. На сахар — только ценовое регулирование. На макароны, крупы, картошку — никакого регулирования вообще. В чем идея? Показать президенту Путину бурной деятельности?
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Стратегия российского правительства совершенно непонятна.
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