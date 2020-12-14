Источник материала: Хартия'97

Наталья Радина: Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции 14.12.2020, 14:11

1,069

Наталья Радина

У белорусов есть шанс победить в ближайшее время.

Об этом главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина заявила во время конференции Форума свободной России «Право на восстание» . Участниками мероприятия стали один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров, известный эксперт, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, бывший заместитель главы администрации президента Украины, член партии «Батькивщина» Андрей Сенченко, один из лидеров Либертарианской партии России Михаил Светов, известный армянский правозащитник и общественный деятель Степан Григорян и другие.

Во время конференции активно обсуждалась ситуация в Беларуси. Приводим выдержки из выступлений Натальи Радиной:

- Революция в Беларуси продолжается. Протесты не снизились. Да, мы можем говорить, что в данный момент стали несколько менее массовыми, но, тем не менее, протесты в белорусском обществе стали образом жизни. Самое главное, что произошло: народ расторг так называемый общественный договор с правительством.

Поскольку мы говорим о праве на восстание, то хочу вспомнить Жан-Жак Руссо, который в еще 18 веке сказал, что «если правительство забывает свои обязанности должностного лица, если оно попирает гражданские права, если оно не уважает их право собственности, если его власть превратилась в тиранию, то народ имеет полное право восстать против такого правительства, т.е. аннулировать с ним общественный договор». Это – то, что мы имеем сегодня в Беларуси. Да, мы имеем жесткую репрессивную систему, которую Лукашенко выстраивал 26 лет. За последние месяцы в Беларуси в тюрьмах оказались более 30 тысяч человек. Тысячи людей находятся в тюрьмах и являются политическими заключенными. Если говорить о лидерах, то лидеры сегодня находятся в тюрьмах, и если появляется человек, который заявляет о каких-то лидерских позициях, он тут же арестовывается и его сажают по сфабрикованному политическому делу. Более тысячи политических уголовных дел сегодня возбуждены.

Тем не менее, сегодня на лидерские позиции в Беларуси постоянно выходят различные общественные группы. Это – и рабочие, и врачи, и спортсмены, и артисты, и педагоги, и студенты, и журналисты. Революционный процесс продолжается, и каждая группа вносит в общее дело что-то свое. Поэтому я убеждена, что в любом случае мы придем к победе. Да, протесты в Беларуси ненасильственные, но они принимают самые разные формы: и уличные, и экономические, и подпольные, и партизанские. В итоге это может привести к победе, однако, необходим комплекс мер.

Я убеждена, что нужно продолжать ненасильственные протесты, которые происходят в Беларуси. Я убеждена, что они станут более массовыми в следующем году, зимой, весной, потому что экономическая ситуация в Беларуси очень тяжелая. Это констатируют все эксперты, и перспектив у Лукашенко сегодня нет. Содержание репрессивного аппарата сегодня требуют огромных средств, которых в бюджете просто нет. Мы видим, что Лукашенко не признан Западом. Получить оттуда кредиты он уже не может, и Россия не в состоянии поддерживать этот сателлитный режим в прежнем объеме. Поэтому я убеждена, что протесты в Беларуси вспыхнут с новой силой в самое ближайшее время.

Помимо этого, сегодня важно оказывать серьезное международное давление на режим Лукашенко. К сожалению, реакция Запада на тот беспредел, который сегодня происходит в Беларуси, недостаточна, она слишком слабая. Поэтому мы сегодня настаиваем на том, чтобы в отношении режима Лукашенко были введены жесткие экономические санкции. Речь идет о запрете на покупку из Беларуси нефтепродуктов и калийных удобрений, отключение белорусских банков от системы SWIFT, выдворение белорусских послов из западных государств, введение санкций против тех государственных предприятий, которые сегодня подавляют рабочее движение и право рабочих на забастовку. Поэтому мне кажется, что в комплексе ненасильственные массовые протесты плюс жесткие экономические санкции в отношении режима Лукашенко, могут привести нас к успеху.

В ответ на вопрос о том, может ли иметь успех ненасильственное сопротивление, я могу сказать, что в Беларуси нет предпосылок для какого-либо насильственного сопротивления, потому что в отличие от Украины в Беларуси никого не было парамилитарных организаций. В Украине они все-таки создавались, да, под контролем спецслужб, но тем не менее вот эти военно патриотические организации в Украине существовали. В Беларуси их никогда не было, люди без оружия, как они могут протестовать?

Кстати, представители украинских националистических организаций мне говорили о том, что необходимо максимально избегать насилия, потому что слишком большую цену приходится платить. Да, я понимаю, происходит неизбежная радикализация протестов, когда люди сталкиваются с беспределом со стороны силовиков, когда людей сегодня убивают просто на улицах Минска, других городов, когда силовики в них стреляют, когда не возбуждено ни одно уголовное дело за убийство мирных протестантов. Я убеждена, что радикализация будет происходить, это неизбежный процесс, но мы стараемся избегать этого насилия, потому что, действительно, это страшно и может привести к жесткому противостоянию на очень долгий срок. И большие потери неизбежны тогда с обоих сторон. Удаться ли этого избежать - я не гарантирую, потому что люди сегодня в Беларуси абсолютно беззащитны перед силовиками и некоторые будут себя защищать.

Белорусская оппозиция была всегда последователем учениям Джина Шарпа: ненасильственное сопротивление - моральное сопротивление, и оно осуществляется, потому что у государства намного больший арсенал насилия.

Поэтому мы будем продолжать протестовать таким образом: улица, забастовка, партизанские акции и обязательное внешнее экономическое давление. Вот здесь я бы призвала вас, российских демократов, поддержать белорусов в нашей борьбе за свободу и очень благодарна Форуму свободной России, который поднимает очень важные вопросы. Нам нужна сегодня солидарность в первую очередь от вас, от российских демократов, в давлении на Путина в том, чтобы он прекратил поддержку этого фашистского режима Лукашенко. Нам нужна сегодня ваши связи, ваша поддержка в работе с Западом, чтобы вводились экономические санкции против диктатуры. Поверьте мне, достаточно нескольких месяцев вот таких жестких санкций и режим падет. Поэтому это наша общая борьба, давайте действовать вместе, и мне кажется, что оттого, чем закончится революция в Беларуси, зависит очень многое в мире, в том числе в России.

- Можно ли победить при ненасильственном сопротивлении?

- В целом, если проводить итоги, и как-то экстраполировать это на ситуацию в Беларуси, важно, то, что сказал Андрей Илларионов по поводу того, что ненасильственное сопротивление срабатывает только, если власти сами отказались от насилия, и в 73 процентах случаев оно срабатывает, если ответное насильственное сопротивление оказывается. Степан Григорян отметил важную вещь: при ненасильственном сопротивлении необходимы элементы насильственного сопротивления. Хороший пример, что во время революции в Армении Никол Пашинян захватил радио для того, чтобы получить доступ к эфиру, и это тоже важно.

Я бы сказала что есть, конечно, ошибки, в том числе в организации акций протестов в Беларуси. Это длинный разговор. Мы видели нерешительность и штаба Светланы Тихановской, и так называемого Координационного Совета, который был создан в первые дни после акций протеста 9 августа. Туда попали случайные люди, которые ранее не имели никакого отношения к оппозиции и которые не учитывали опыт людей так называемой «старой» оппозиции, которая годами, десятилетиями боролась с режимом Лукашенко, организовывала массовые акции протеста, организовывала площади после каждых сфальсифицированных выборов. И то, что сказал Михаил Светов — это очень важно. Да, была надежда на Телеграм-каналы, в частности, на НЕХТА. Они очень многое сделали для белорусской революции, но произошло головокружение от успехов, и, в общем-то, они не знают как, они не умеют координировать протесты. Но опять же отказываются прислушиваться к людям опытным, которые организовывали эти протесты многие годы, а длительность протестов, о чем говорил Степан Григорян, действительно важна, потому что люди, которые боролись десятилетием против режима Лукашенко, привели к тому, что в 2020 году произошла революция, произошел всеобщий народный подъем.

Очень важна решительность лидеров протеста. Да, мы сегодня видим, что многие из них в тюрьмах, но я уверена, что белорусский народ и белорусская нация будут рождать новых героев. Лидеров на самом деле много, и каждый чувствует себя лидером, но очень важно все-таки материализация нашей борьбы, очень важно ставить цель. Я против вооруженного восстания, тем более я знаю, что оно невозможно. Очень важную вещь сказал Андрей Сенченко, поддержав мой тезис, что ненасильственное сопротивление плюс серьезные международные экономические санкции могут привести к успеху.

Поэтому наш путь – это ненасильственное сопротивление, а раскол элит будет, о чем говорил Гарри Каспаров, если будут серьезные международные экономические санкции. Экономическая ситуация в Беларуси очень тяжелая, нет выхода из этой ситуации, для Лукашенко это тупик. Денег брать неоткуда. Он начинает постепенно тратить собственные запасы, но это человек очень жадный, много украденных денег он не вернет в страну, даже на содержание собственной охраны. Я убеждена, что ненасильственное сопротивление плюс международные экономические санкции приведут и к расколу элит, и к разложению силового аппарата, и к победе в революции.

– Если бы не поддержка Кремля, могла бы принципиально измениться ситуация в Беларуси?

- Безусловно. Если бы не было поддержки России, то мы бы уже забыли, кто такой Лукашенко еще в 1999 году, потому что все эти годы режим существовал исключительно на российские деньги, российские дотации. Благодаря политической поддержке Кремля, благодаря дешевым энергоресурсам, которые поставлялись в Беларусь, а потом благополучно перерабатывались и отправлялись по гораздо более высокой цене на Запад, благодаря безвозвратным кредитам, т.е. если бы не вот эта финансовая поддержка диктатуры Лукашенко, поверьте мне, белорусы собственными силами убрали бы этого диктатора и забыли бы о нем. Сегодня это была бы нормальная европейская демократичная страна, а то что мы наблюдаем сейчас, это продолжение той самой политики Кремля по поддержке диктатуры, потому что Путин признал режим Лукашенко легитимным, поздравил с так называемой победой на выборах, хотя этого не сделала ни одна нормальная страна в цивилизованном мире.

Поддержка со стороны России существует до сих пор. Это и пропагандистский десант, который прибыл в Беларусь в первые дни после выборов, потому что массово стали уходить сотрудники государственных медиа в знак протеста против насилия в стране. Продолжилась финансовая поддержка, прозвучало заявление Путина о вероятности силовой поддержки для подавления протестов. Это тоже сыграло свою роль и воздействовало на силовиков, на их жестокость, на их ощущение безнаказанности. Репутационные потери у России огромные от этого, потому что сегодня мы наблюдаем существенный рост антироссийских настроений, и люди прекрасно понимают, что творит Путин, поддерживая Лукашенко. В общем-то, Россия становится соучастником тех преступлений, который совершает сегодня режим против народа в Беларуси, соучастником этих убийств, пыток, издевательства над людьми, которое мы наблюдаем каждые день.

Плюс, уверена, будут и экономические издержки для России в результате международных санкций, которые будут продолжать вводить Евросоюз и США. И поэтому очень важно, чтобы российские демократы продолжали оказывать серьезное давление на режим Путина. Это могут быть и акции протеста, это могут быть любые действия, которые оказывали бы давления на Кремль с целью прекратить поддержку нелегитимного режима Лукашенко в Беларуси. А также важно помогать нам сегодня продвигать требование введения серьезных экономических санкций.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .