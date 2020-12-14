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На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить

14.12.2020 14:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Чувство прекрасного у всех разное, и мы не устаем повторять это снова и снова. Тем не менее существуют крайности, которые у части аудитории вызывают как минимум удивление, а у части — откровенное неприятие. Однако иногда находятся и ценители странного, необычного. В противном случае нынешней подборки Boredpanda бы не существовало.

Риелторы делятся жемчужинами таких апартаментов (квартир, домов – не имеет значение). Некоторые просто брызжут необычностью и вполне приемлемы, другие же могут воодушевить какого-нибудь режиссера на фильм ужасов. Отметим, что это не просто «кто-то решил показать свое жилье», эти объекты в таком виде выставлены на продажу.

На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Уютно, тепло. Но, наверное, пахнет пылью. Страшно заглянуть в туалет
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Домашняя резня бензопилой. Наверное. Подход заслуживает уважения
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Это очень концептуально. Эти линии наверняка гармонируют с чем-то в фантазии автора
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
А вдруг это необходимость? Однокомнатный домик на 10 квадратных метров
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Надо больше зелени, подушек. Еще больше!
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Выпившим сюда лучше не заходить
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
А может, ночью по этому дому ходят собаки-барабаки?
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Чтобы два раза не вставать...
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Дети, идите попрыгайте на батуте. Дети! Что это за странный стук? Дети, почему вы молчите?
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Как на пляже. И цвет стен красивый
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
А на первом этаже — хоромы с позолотой
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Всегда хотелось сходить в туалет в чулане
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Здесь вы можете остаться со своей депрессией наедине
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Досталась в наследство, а выбрасывать жалко
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Дорого, богато...
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Комната готова для проживания. Только придется откопать кровать. Не уверены, что она там есть
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
Как вам такой лайфхак? Точно никто не услышит, чем вы тут занимаетесь!
На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить
А вот это неплохо!
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