На фото показали очень странные квартиры, в которых не очень хочется жить

Источник материала: Onliner

Чувство прекрасного у всех разное, и мы не устаем повторять это снова и снова. Тем не менее существуют крайности, которые у части аудитории вызывают как минимум удивление, а у части — откровенное неприятие. Однако иногда находятся и ценители странного, необычного. В противном случае нынешней подборки Boredpanda бы не существовало.

Риелторы делятся жемчужинами таких апартаментов (квартир, домов – не имеет значение). Некоторые просто брызжут необычностью и вполне приемлемы, другие же могут воодушевить какого-нибудь режиссера на фильм ужасов. Отметим, что это не просто «кто-то решил показать свое жилье», эти объекты в таком виде выставлены на продажу.



Уютно, тепло. Но, наверное, пахнет пылью. Страшно заглянуть в туалет



Домашняя резня бензопилой. Наверное. Подход заслуживает уважения



Это очень концептуально. Эти линии наверняка гармонируют с чем-то в фантазии автора



А вдруг это необходимость? Однокомнатный домик на 10 квадратных метров



Надо больше зелени, подушек. Еще больше!



Выпившим сюда лучше не заходить



А может, ночью по этому дому ходят собаки-барабаки?



Чтобы два раза не вставать...



Дети, идите попрыгайте на батуте. Дети! Что это за странный стук? Дети, почему вы молчите?



Как на пляже. И цвет стен красивый



А на первом этаже — хоромы с позолотой



Всегда хотелось сходить в туалет в чулане



Здесь вы можете остаться со своей депрессией наедине



Досталась в наследство, а выбрасывать жалко



Дорого, богато...







Комната готова для проживания. Только придется откопать кровать. Не уверены, что она там есть



Как вам такой лайфхак? Точно никто не услышит, чем вы тут занимаетесь!



А вот это неплохо!