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Очереди на границе: 1180 грузовиков — в Литву, почти 500 — в Польшу, около 400 — в Латвию

14.12.2020 14:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Государственный пограничный комитет опубликовал информацию об очередях в автодорожных пунктах пропуска на белорусской границе. С учетом пандемической ситуации, легкового транспорта там немного, а вот очереди из грузовых автомобилей на границах со странами Евросоюза есть.

Сегодня по состоянию на 13:30 выезда из Беларуси ожидали:

  • в Латвию — около 390 грузовиков;
  • в Литву — около 1180;
  • в Польшу — около 490.

На границе с Украиной очередей нет.

— Действительно, перед белорусскими пунктами пропуска скапливается немало транспорта, однако стоит отметить, что среди причин появления протяженных очередей — закрытие сопредельными странами погранпереходов, наплыв грузоперевозчиков на литовское направление из-за прибыли от ввоза топлива — главным фактором является неритмичность работы и технические сбои систем оформления в литовских пунктах пропуска, — сообщили в ГПК.

Так, например, по информации ведомства, за минувшие сутки обязательства по оформлению грузового транспорта контрольными службами сопредельных погранпереходов выполнялись: «Лаворишкес» («Котловка») — на 74% от установленного количества, «Мядининкай» («Каменный Лог») — 69%, «Райградас» («Привалка») — 65%.

Грузоперевозчикам, следующим транзитом через Беларусь в страны Евросоюза, рекомендуют учитывать складывающуюся обстановку, а при планировании поездки строить маршрут через наименее загруженные направления.

Ситуацию с очередями можно отслеживать на сайте ГПК.

В Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе и объяснили, почему фуры стоят в очередях

 
 
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Сегодня Государственный пограничный комитет опубликовал информацию об очередях в автодорожных пунктах пропуска на белорусской границе. С учетом пандемической...
 
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