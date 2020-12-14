Источник материала: Onliner

Сегодня Государственный пограничный комитет опубликовал информацию об очередях в автодорожных пунктах пропуска на белорусской границе. С учетом пандемической ситуации, легкового транспорта там немного, а вот очереди из грузовых автомобилей на границах со странами Евросоюза есть.

Сегодня по состоянию на 13:30 выезда из Беларуси ожидали:

в Латвию — около 390 грузовиков;

в Литву — около 1180;

в Польшу — около 490.

На границе с Украиной очередей нет.

— Действительно, перед белорусскими пунктами пропуска скапливается немало транспорта, однако стоит отметить, что среди причин появления протяженных очередей — закрытие сопредельными странами погранпереходов, наплыв грузоперевозчиков на литовское направление из-за прибыли от ввоза топлива — главным фактором является неритмичность работы и технические сбои систем оформления в литовских пунктах пропуска, — сообщили в ГПК.

Так, например, по информации ведомства, за минувшие сутки обязательства по оформлению грузового транспорта контрольными службами сопредельных погранпереходов выполнялись: «Лаворишкес» («Котловка») — на 74% от установленного количества, «Мядининкай» («Каменный Лог») — 69%, «Райградас» («Привалка») — 65%.

Грузоперевозчикам, следующим транзитом через Беларусь в страны Евросоюза, рекомендуют учитывать складывающуюся обстановку, а при планировании поездки строить маршрут через наименее загруженные направления.

Ситуацию с очередями можно отслеживать на сайте ГПК.