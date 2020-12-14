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Более 2000 фур: на границе ситуация остается напряженной
Источник материала: Навiны
Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур.
На литовском направлении в «колейке» стоит более 1200 грузовиков:
Почти полтысячи фур находится на въезде в Польшу — более 450:
Более 400 большегрузов пока не могут выехать в Латвию:
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Ситуация в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза остается напряженной — своей очереди на выезд ожидают более 2050 фур.
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