$51 000 за двушку с трехметровыми потолками. Показываем 8 минских квартир по сниженным ценам

Источник материала: Myfin

Фото: Domovita.by

Сейчас в базе сайта 40,4% объявлений со сниженной ценой. Этот показатель вырос на 23% еще в марте из-за пандемии covid-19. А теперь он подпитывается прекращением кредитования и политической ситуацией. И хотя с марта количество реальных сделок начало снижаться, но пока банки выдавали кредиты, эти варианты покупались быстрее, чем сейчас при практически остановившемся рынке.

Так что мы выбирали квартиры, где владельцы тоже начали снижать цену, подстраиваясь под меняющийся рынок. Посмотрите симпатичные варианты с разным количеством комнат и стоимостью меньше средней.

-$1 400 за неделю.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Полностью готовая для проживания квартира на 29,6 м2 рядом со станцией Спортивная. Жилье продают со встроенной кухней: варочная панель, вытяжка и холодильник. Кроме этого, хозяева оставляют 2 шкафа-купе. На окнах установлены стеклопакеты, а входная дверь – железная. Ванная и туалет раздельные, облицованы плиткой.

Пешком до метро идти 19 минут. Магазин прямо возле дома, а еще рядом находятся банк, детский сад, школа, стадион «Домостроитель».

-$2700 за полтора месяца.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

На 6-7 тысяч дороже можно купить жилье в панельном доме рядом с Пушкинской. Площадь квартиры 32,7 м2, но кухня уже просторнее — 7,1 м2. В комнатах хороший светлый ремонт, балкон застеклен. Окна с деревянными рамами выходят во двор. Ванна и туалет полностью облицованы плиткой, как и пол на кухне.

Квартира в трех минутах от метро. Рядом развитый транспорт, магазины, школы. Еще неподалеку находится сквер, красивое Кальварийское кладбище, кинотеатр Аврора, большой супермаркет и много закусочных.

-$1000 за две недели.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Квартира в Чижовке на 5 этаже пятиэтажного дома, без лифта. Но с приятным ремонтом. Вся площадь составляет 40,9 м2, небольшая кухня на 6,51 м2. Установлены стеклопакеты, на полу лежит ламинат. Межкомнатные двери сделаны из массива, а входная дверь металлическая. В санузле и кухне современная плитка. Балкон застеклен, обшит вагонкой.

Рядом находятся магазины, детский сад, школа и Чижовка-арена. Отдохнуть можно в парках вокруг Чижовского водохранилища, вдоль Свислочи есть экотропы.

-$4000 за четыре месяца.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Квартира на Зеленом лугу возле Полоцкого парка. Общая площадь двушки — 38,5 м2. 5 этаж из 5, снова нет лифта. В помещениях сделан приятный ремонт в голубых тонах. В комнатах полы из лакированного дерева. Кухня — 6,1м2, частично облицована плиткой, пол тоже кафельный. Раздельный санузел.

Неподалеку находятся трамвайные остановки, круглосуточный магазин и зеленые зоны вдоль Слепянской водной системы.

-$13000 за пять месяцев.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Светлая двухкомнатная квартира возле Автозаводской станции. Кирпичный дом 1958 года строился для офицерский чинов и их семей. В 3 этажа высотой, без балконов, но с трехметровыми потолками в квартирах. Общая площадь жилья составляет 44,1 м2, площадь кухни — 8,4 м2. Внутри нет несущих перегородок, так что можно перепланировать квартиру в евродвушку. Ремонт не новый, но внешне приятный. Кроме этого установлены пластиковые окна, а в ванной газовая колонка для воды.

Пешком до метро 10 минут ходьбы. Магазины не возле дома, но тоже в пределах 10 минут. Вокруг есть школы, детские сады, стадион, но нет зеленых зон.

-$2600 за полтора месяца.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Небольшая трехкомнатная квартира площадью 50 м2 на Зеленом лугу. В квартире частично сделан свежий ремонт: утеплен пол, установлены окна, входная дверь. Но, например, межкомнатные двери и антресоли не менялись еще с постройки. Раздельные туалет и ванная. Кухня и санузел облицованы плиткой. А еще за помещением закреплен подвал.

Дом находится возле Слепянской водной системы, рядом лесопарк Зеленый луг и Полоцкий парк. До станции метро Восток пешком 20 минут, до трамвайных путей столько же. Но рядом остановка, так что быстро можно добраться на автобусе. Еще рядом открыты магазины, школа и садик.

-$4000 за полтора месяца.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Квартира в доме после капитального ремонта в Харьковском микрорайоне. Вся площадь составляет 57 м2. Все три комнаты раздельные, проходных нет. Маленькая кухня на 5,7м2 со встроенным гарнитуром. В квартире натяжные потолки и комбинированные полы: ламинат и плитка. Небольшой совмещенный санузел — 2,3 м2, вместо ванной установлена душевая кабина. Хозяева оставляют шкаф-купе.

До станции Пушкинской около 15 минут пешком, но в шаговой доступности есть магазины, аптека, школа. Выйти прогуляться можно в Тучинский сквер.

-$2100 за полтора месяца.

Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by Фото: Domovita.by

Последняя квартира подборки в микрорайоне Воронянского. Ее площадь составляет 50,4 м2. Самая большая комната — проходная гостиная. В квартире опрятный ремонт, на полу ламинат и линолеум. Облицованный плиткой раздельный санузел. А еще оптимизированная под маленький метраж встроенная кухня с духовкой, панелью и вытяжкой.

До станции Ковальская слобода 5 минут пешком. Рядом есть магазины, школы стадион, городская гинекология, но зеленых зон поблизости мало.

Что в итоге?

В среднем цены снижают на $3 500 в течение пары месяцев, но есть и пики. Например, $13 000 за пять месяцев потеряла квартира в старом офицерском доме возле Автозаводской. И всего на $100 снизилась цена на однушку в районе Молодежной.

Квартиры ниже среднего по рынку можно найти в старых домах конца 50-х — начала 80-х. Самые близкие к центру находятся возле Пушкинской и Молодежной. Все остальные варианты ближе к окраине: Чижовка, Автозаводская, Зеленый луг.