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Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году

14.12.2020 14:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году - на десятилетие раньше, чем первоначально планировалось.

Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

Соответствующее обязательство содержится в соглашении, которое подписали представители компаний Daimler, Scania, Man, Volvo, Daf, Iveco и Ford под эгидой Ассоциации европейских производителей автомобилей.

"Чтобы добиться этого, нам необходимо работать вместе", - заявил изданию генеральный директор шведской компании Scania Хенрик Хенрикссон, передает ТАСС.

Такой альянс в тесном партнерстве с Потсдамским институтом изучения климатических изменений планирует, по его словам, сосредоточить внимание на аккумуляторных технологиях, водороде, экологически чистых видах топлива. На новые технологии объединение потратит €50-100 млрд. Автопроизводители также выступили за крупные инвестиции в энергосистемы и повышение налога на выбросы углерода по всей Европе.

"Если политики продолжат субсидировать ископаемое топливо, нам будет очень трудно [выполнить обязательства], - констатирует Хенрикссон. - Необходимо изменить подход наших клиентов, а также клиентов наших клиентов".

Глава потсдамского института Йохан Рокстрём считает грузоперевозки автомашинами с бензиновыми и дизельными двигателями одной из самых сложных областей для декарбонизации. "Сегодня эта [отрасль] - основа любого общества в мире", - отметил он.

Саммит глав государств и правительств Евросоюза утвердил на минувшей неделе задачу по сокращению к 2030 году углеродных выбросов сообщества на 55% по сравнению с 1990 годом. Эта норма значительно повышает обязательства, существовавшие в ЕС до настоящего момента и предполагавшие сокращение к 2030 году углеродных выбросов на 40%. Ужесточение подобных норм требуется для выполнения поставленной Еврокомиссией задачи довести экономику Евросоюза до нулевых углеродных выбросов к 2050 году.

 
 
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Крупнейшие производители грузовых автомобилей в Евросоюзе решили прекратить продажи большегрузных машин с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году - на...
 
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