Правозащитники требуют прокурора Минска посетить Ольгу Хижинкову в ЦИП

Источник материала: АФН

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация «Human Constanta», «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению», «Центр по продвижению прав женщин», говорится в сообщении на сайте Правовой инициативы.

Юристы, ссылаясь на многие публикации в СМИ, указывают на хронологию преследования и пытки в отношении Ольги. Неоказание медицинской помощи, холод в камере, пропажа из передачи шампуня против вшей, а также нахождение без зубной пасты, щеток, полотенец и сменного белья 4 дня с момента задержания, лишь часть того, в каких условиях находится Ольга в ЦИП на Окрестина.

Правозащитники отмечают, что все административные взыскания наложены за участие в мирных акциях протеста против действий государственных органов, подобные действия являются преследованием на основании политических взглядов и нарушением права на мирные собрания и выражение мнения. Любое лишение свободы за мирную реализацию прав человека является произвольным, нарушающим право на свободу и личную неприкосновенность.

В рамках проверки правозащитники требуют от прокуратуры посетить Ольгу, а также:

истребовать записи видеокамер из коридоров и камеры, где Хижинкова О.Н. находилась и находится, а также внутреннего дворика;

истребовать сведения об оказании медицинской помощи, а также данные о фактах обращения сотрудников ЦИП в центр гигиены и эпидемиологии;

истребовать сведения о проводимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе мероприятий под руководством центра гигиены и эпидемиологии.

Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси призывает свидетелей и пострадавших от действий силовиков обращаться для документирования и дальнейшего анализа происходящего во время протестов.

Хижинкову трижды судили за участие в массовых акциях протеста и приговорили к 10 и два раза к 15 суткам административного ареста.