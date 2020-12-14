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Официальная версия: Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем полтора месяца

14.12.2020 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца, заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич

"Для индикации состояния эпидемического процесса в нашей стране мы, как и все, смотрим на количество заболевших. Но это не является для нас основным индикатором. Им все-таки является анализ поступления людей с пневмониями, особенно связанными с ковидом. 

К счастью, наши прогнозы пока сбываются: во всех регионах мы вышли на пик. К сожалению, показатели достаточно высокие, и мы думаем, что будем на таких цифрах как минимум еще полтора месяца. Но крайне важный факт - эти пики не настолько высоки, насколько могли бы быть", - заявил чиновник.

При этом он обратил внимание на то, что, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения из-за пандемии, в стране не перестали оказывать специализированные виды медицинской помощи.

"У нас не задействована в отличие от весны ни одна койка онкологического диспансера, в полной мере работает травматологическая служба, - сказал министр. - Была изменена маршрутизация оказания специализированной помощи в амбулаторных условиях. То есть она была перенацелена на крупные центры, которые ни в коей мере не были перепрофилированы под инфекцию".

По его словам, вторая волна в Беларуси начнет спадать лишь к лету. 
 
 
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Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем как минимум полтора месяца, заявил сегодня министр здравоохранения Дмитрий Пиневич
 
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