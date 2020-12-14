ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Испытательный старт "Ангары" с Плесецка: уникальное видео от военных

14.12.2020 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пуск был испытательным, ракета несла габаритно-массовый груз, который являлся макетом спутника. Пуск и отделение разгонного блока со спутником прошли в штатном режиме, отмечает ведомство.

"Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - говорится в сообщении Минобороны.

© REUTERS / GENE BLEVINS
Взорвался космический корабль SpaceX, но Илон Маск не отчаивается

Это второй пуск тяжелой ракеты. Впервые "Ангара" стартовала в декабре 2014 года, тогда она нести груз в две тонны. Ранее сообщалось, что максимальная грузоподъемность ракеты такого типа – 2,4 тонны. Летом того же года проводились испытания и легкой ракеты семейства – "Ангара-1.2ПП".

Уже после успешного второго старта тяжелой "Ангары" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году планируются еще два пуска. Однако он не уточнил, будут ли это старты малых или тяжелых ракет.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. В них используются экологически чистые компоненты топлива.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" сегодня была запущена с космодрома Плесецк. Смотрите на видео уникальные кадры старта, предоставленные Минобороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 2000 фур: на границе ситуация остается напряженной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика