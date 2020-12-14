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Испытательный старт "Ангары" с Плесецка: уникальное видео от военных
14.12.2020 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пуск был испытательным, ракета несла габаритно-массовый груз, который являлся макетом спутника. Пуск и отделение разгонного блока со спутником прошли в штатном режиме, отмечает ведомство.
"Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - говорится в сообщении Минобороны.
© REUTERS / GENE BLEVINS
Это второй пуск тяжелой ракеты. Впервые "Ангара" стартовала в декабре 2014 года, тогда она нести груз в две тонны. Ранее сообщалось, что максимальная грузоподъемность ракеты такого типа – 2,4 тонны. Летом того же года проводились испытания и легкой ракеты семейства – "Ангара-1.2ПП".
Уже после успешного второго старта тяжелой "Ангары" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году планируются еще два пуска. Однако он не уточнил, будут ли это старты малых или тяжелых ракет.
"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. В них используются экологически чистые компоненты топлива.
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Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" сегодня была запущена с космодрома Плесецк. Смотрите на видео уникальные кадры старта, предоставленные Минобороны.
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