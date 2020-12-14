Источник материала: Sputnik Беларусь

Пуск был испытательным, ракета несла габаритно-массовый груз, который являлся макетом спутника. Пуск и отделение разгонного блока со спутником прошли в штатном режиме, отмечает ведомство.

"Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - говорится в сообщении Минобороны.

Это второй пуск тяжелой ракеты. Впервые "Ангара" стартовала в декабре 2014 года, тогда она нести груз в две тонны. Ранее сообщалось, что максимальная грузоподъемность ракеты такого типа – 2,4 тонны. Летом того же года проводились испытания и легкой ракеты семейства – "Ангара-1.2ПП".

Уже после успешного второго старта тяжелой "Ангары" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в следующем году планируются еще два пуска. Однако он не уточнил, будут ли это старты малых или тяжелых ракет.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. В них используются экологически чистые компоненты топлива.

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