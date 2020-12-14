Зубров исключили из списка вымирающих видов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Из списка вымирающих видов Международный союз охраны природы (МСОП) исключил зубров, сообщает The Guardian.

По обновленной информации, мировая популяция крупнейшего наземного млекопитающего в Европе начинает восстанавливаться благодаря принятым мерам по сохранению и разведению вида. Сейчас МСОП изменил классификацию до менее серьезной: с вымирающего вида на "находящиеся под угрозой исчезновения".

Согласно данным Национального парка "Беловежская пуща", на начало 2020 года в мире насчитывается 8461 зубр (на воле – 6244 особи). Больше всего этих животных обитает в Польше – 2269 особей. На втором месте по числу зубров находится Беларусь – 2101 (а в 2019 году Беларусь занимала первое место – 1937 особей). В России насчитывается 1588 зубров, в Германии – 564. Именно в этих четырех странах обитает 77% от общей мировой популяции.

Но так было далеко не всегда: на начало прошлого столетия в дикой природе встретить зубра было практически невозможно, лишь в некоторых местах в неволе. После Второй мировой волны зубров снова стали пробовать расселять в привычные места обитания. К 2003 году в мире насчитывалось всего 1800 особей.

К слову, впервые за шесть тысяч лет европейского зубра в дикой природе смогут увидеть в Великобритании: здесь планируется выпуск этих животных к 2022 году.

Где можно встретить белорусского зубра:

Национальный парк "Беловежская пуща" – 604 особи;

Осиповичский опытный лесхоз – 470 особей;

сельскохозяйственный производственный кооператив "Озеры Гродненского района" – 378 особей;

охотхозяйство "Красный Бор" – 190 особей;

Полесский радиационно-экологический заповедник – 174 особи.

Читайте также: