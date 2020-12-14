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Зубров исключили из списка вымирающих видов
14.12.2020 14:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Из списка вымирающих видов Международный союз охраны природы (МСОП) исключил зубров, сообщает The Guardian.
По обновленной информации, мировая популяция крупнейшего наземного млекопитающего в Европе начинает восстанавливаться благодаря принятым мерам по сохранению и разведению вида. Сейчас МСОП изменил классификацию до менее серьезной: с вымирающего вида на "находящиеся под угрозой исчезновения".
Согласно данным Национального парка "Беловежская пуща", на начало 2020 года в мире насчитывается 8461 зубр (на воле – 6244 особи). Больше всего этих животных обитает в Польше – 2269 особей. На втором месте по числу зубров находится Беларусь – 2101 (а в 2019 году Беларусь занимала первое место – 1937 особей). В России насчитывается 1588 зубров, в Германии – 564. Именно в этих четырех странах обитает 77% от общей мировой популяции.
Но так было далеко не всегда: на начало прошлого столетия в дикой природе встретить зубра было практически невозможно, лишь в некоторых местах в неволе. После Второй мировой волны зубров снова стали пробовать расселять в привычные места обитания. К 2003 году в мире насчитывалось всего 1800 особей.
К слову, впервые за шесть тысяч лет европейского зубра в дикой природе смогут увидеть в Великобритании: здесь планируется выпуск этих животных к 2022 году.
Где можно встретить белорусского зубра:
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Численность животных начинает восстанавливаться, больше всего их в Польше, Беларусь находится на втором месте.
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