Трогательный зимний фильм стал лидером проката. Вы еще не смотрели?

Понедельник на AFISHA.TUT.BY — день новостей о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. В конце прошлой недели и в выходные минчане будто сговорились и единогласно выбрали российскую зимнюю мелодраму лидером проката. Что это за фильм и какие еще ленты попали в поле зрения киноманов?
Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7−13 декабря
Silver Screen cinemas
1. Серебряные коньки
2. Еще по одной
3. Творцы снов
4. Где ты, Адам?
5. Неадекватные люди 2
1. Серебряные коньки
2. Кот под прикрытием
3. Искусственный интеллект
4. Неадекватные люди 2
5. Творцы снов
Лидером рейтинга стала российская мелодрама «Серебряные коньки» (подробней о ней рассказываем ниже). Во всех без исключениях сетях премьерная лента взяла первое место. Лидер позапрошлой недели — американский фильм «Искусственный интеллект» — занимает уже не такие высокие позиции в рейтинге, но все еще встречается в топе трех из четырех сетей. Похожее положение дел и у «Неадекватные люди 2». А вот семейный мультфильм «Творцы снов» есть в списке всех кинотеатров, правда на позиции от третьего до пятого.
Внезапно в топе сразу двух сетей снова появился супергеройский «Довод». Мы удивлены, потому как были уверены, что в прокате его посмотрели все, кто хотел. Тем более что на трех прошлых неделях он фигурировал только в топе «Falcon Club Бутик Кино». На этот раз в этой сети он разместился аж на втором месте, а также попал на пятую лидерскую строчку «КиноМинска».
По одному упоминанию получили драма «Трое» о любовном треугольнике, фильм «Еще по одной» (на днях получил европейский «Оскар»), где друзья проверяют теорию о том, что для счастья нужно много пить; а еще «Где ты, Адам?» о закрытом мире монастыря Дохиар на горе Афон, куда допускаются только мужчины.
Как и обещали, рассказываем подробнее о лидере столичного проката — мелодраме «Серебряные коньки». События фильма происходят в рождественском Петербурге 1899 года. Авторы сняли трогательную историю о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Центральная (конечно же, любовная) линия, знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.
На днях датская трагикомедия «Еще по одной» получила европейский «Оскар». Европейскую кинопремию фильму вручили за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий. Мы уже неоднократно советовали посмотреть этот фильм, но не грех и повториться.
По сюжету, компания старых друзей, встретившись однажды в ресторане, решает опытным путем проверить теорию о том, что люди рождаются с дефицитом 0,5 промилле алкоголя в крови. И этот изъян нужно исправить. Впрочем, довольно скоро эксперимент выходит из-под контроля.