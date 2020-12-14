Трогательный зимний фильм стал лидером проката. Вы еще не смотрели?

Источник материала: Tut.by

Понедельник на AFISHA.TUT.BY — день новостей о кассовых сборах в столичных кинотеатрах. В конце прошлой недели и в выходные минчане будто сговорились и единогласно выбрали российскую зимнюю мелодраму лидером проката. Что это за фильм и какие еще ленты попали в поле зрения киноманов?



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: pikabu.ru

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 7−13 декабря

Silver Screen cinemas

1. Серебряные коньки

2. Еще по одной

3. Творцы снов

4. Где ты, Адам?

5. Неадекватные люди 2

«КиноМинска»

1. Серебряные коньки

2. Неадекватные люди 2

3. Творцы снов

4. Искусственный интеллект

5. Довод

«Falcon Club Бутик Кино»

1. Серебряные коньки

2. Довод

3. Трое

4. Творцы снов

5. Искусственный интеллект

«Арт кинотеатр»

1. Серебряные коньки

2. Кот под прикрытием

3. Искусственный интеллект

4. Неадекватные люди 2

5. Творцы снов



Фото: кадр из фильма

Лидером рейтинга стала российская мелодрама «Серебряные коньки» (подробней о ней рассказываем ниже). Во всех без исключениях сетях премьерная лента взяла первое место. Лидер позапрошлой недели — американский фильм «Искусственный интеллект» — занимает уже не такие высокие позиции в рейтинге, но все еще встречается в топе трех из четырех сетей. Похожее положение дел и у «Неадекватные люди 2». А вот семейный мультфильм «Творцы снов» есть в списке всех кинотеатров, правда на позиции от третьего до пятого.

Внезапно в топе сразу двух сетей снова появился супергеройский «Довод» . Мы удивлены, потому как были уверены, что в прокате его посмотрели все, кто хотел. Тем более что на трех прошлых неделях он фигурировал только в топе «Falcon Club Бутик Кино». На этот раз в этой сети он разместился аж на втором месте, а также попал на пятую лидерскую строчку «КиноМинска».

По одному упоминанию получили драма «Трое» о любовном треугольнике, фильм «Еще по одной» (на днях получил европейский «Оскар»), где друзья проверяют теорию о том, что для счастья нужно много пить; а еще «Где ты, Адам?» о закрытом мире монастыря Дохиар на горе Афон, куда допускаются только мужчины.

Фильм недели — премьерные «Серебряные коньки»

Как и обещали, рассказываем подробнее о лидере столичного проката — мелодраме «Серебряные коньки» . События фильма происходят в рождественском Петербурге 1899 года. Авторы сняли трогательную историю о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Центральная (конечно же, любовная) линия, знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.

«Серебряные коньки» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

На днях датская трагикомедия «Еще по одной» получила европейский «Оскар». Европейскую кинопремию фильму вручили за лучшую режиссуру, лучшего актера и лучший сценарий. Мы уже неоднократно советовали посмотреть этот фильм, но не грех и повториться.

По сюжету, компания старых друзей, встретившись однажды в ресторане, решает опытным путем проверить теорию о том, что люди рождаются с дефицитом 0,5 промилле алкоголя в крови. И этот изъян нужно исправить. Впрочем, довольно скоро эксперимент выходит из-под контроля.

«Еще по одной» Когда: уже в кино

Где: Silver Screen в ТЦ «Галилео», Silver Screen ТЦ «Арена-Сити», VOKA CINEMA by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall, «Пионер»

Сколько: от 6 рублей Купить билет