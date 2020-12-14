«Барселона» сыграет против «ПСЖ». Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.



Reuters

Самым рейтинговым противостоянием этого раунда станут матчи «Пари Сен-Жермен» и «Барселоны». Напомним, в 2017 году эти команды провели яркую дуэль: в первом матче парижане выиграли 4:0, но в ответной игре каталонцы взяли реванш — 6:1.

Другие пары 1/8 финала

«Боруссия» Менхенгладбах — «Манчестер Сити»

«Лацио» — «Бавария»

«Атлетико» — «Челси»

«РБ Лейпциг» — «Ливерпуль»

«Порту» — «Ювентус»

«Севилья» — «Боруссия» Дортмунд

«Аталанта» — «Реал Мадрид».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.