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В Мехико в «башне черепов» времен Ацтекской империи обнаружили останки еще 119 человек

14.12.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мексиканские археологи заявили, что нашли останки еще 119 человек, в том числе женщин и нескольких детей, в старинной ацтекской «башне черепов», также известной как Уэй цомпантли, в центре столицы. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Agence France-Presse.


Источник: @INAHmc / Twitter

О новом открытии было объявлено после того, как ученые обнаружили восточную часть и внешний фасад Уэй цомпантли — это случилось через пять лет после того, как была открыта северо-восточная сторона.

Археологи считают, что многие черепа принадлежали захваченным в плен вражеским воинам и что башня служила роль предупреждения противникам ацтекской империи, которая была разрушена испанскими конкистадорами в 1521 году.

Некоторые из останков могли принадлежать людям, которые были убиты в ритуальных жертвоприношениях, чтобы умилостивить богов.

Считается, что башня диаметром 4,7 метра была построена примерно в конце 15 века. Она расположена в районе Темпло Майор, одного из главных храмов столицы ацтеков Теночтитлана, в историческом районе современного Мехико.

В общей сложности на этом месте было найдено более 600 черепов, которые мексиканские власти охарактеризовали как одно из самых важных археологических открытий страны за последние годы.

В заявлении министерства культуры отмечается, что в Мезоамерике человеческие жертвы рассматривались как способ обеспечить непрерывное существование Вселенной. По этой причине эксперты считают башню «зданием жизни, а не смерти», говорится в сообщении.

 
 
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Считается, что башня диаметром 4,7 метра была построена примерно в конце 15 века.
 
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