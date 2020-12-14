Алимбекова ворвалась в мировую биатлонную элиту: «Я поменяла всё, кроме имени и фамилии»

Историю 24-летней биатлонистки Динары Алимбековой смело можно экранизировать. Она выросла в Чаусах, мечтала в будущем стать, как Домрачева, а в 2018-м вместе с ней уже наяву брала эстафетное золото Олимпиады в Пхенчхане. После Игр Динара перенесла операцию на плече, мучилась от болей в надкостницах и училась не реагировать на хейт. Недоброжелатели отправляли ее на завод, но Алимбекова выбрала путь упорной работы вопреки всему. На сегодняшний день Динара — в топ-3 общего зачета Кубка мира и лучшая биатлонистка до 25 лет. А мы вспоминаем, что пришлось выдержать олимпийской чемпионке на пути к мировой элите.
Мимо сборной в олимпийский год и провал в эстафете
Весной 2017 года молодую Динару Алимбекову не включили в основной состав сборной Беларуси для подготовки к Играм в Пхенчхане.
— Честно скажу, я ни капельки не расстроилась. Понимала: «Блин, ну какие мне сейчас Игры? Я только в прошлом сезоне из юниорок вышла». Спокойно настраивалась на то, что у меня в запасе еще четыре года, чтобы подвестись к следующим Олимпийским играм и выйти на пик формы, — вспоминала Динара.
Тем не менее благодаря результатам на Кубке IBU по ходу олимпийского сезона она получила шанс выступить на Кубке мира.
В немецком Оберхофе Алимбекову заявили на третий этап эстафеты.
— На пристрелке все прошло идеально, а вот уже на стрельбе во время гонки я оказалась полностью растеряна. Помню, как опустилась на ковер, посмотрела в диоптр и поняла, что не вижу ничего — даже зрительно не могу нащупать очертания установки. Лежала и думала, как с каждой секундой все больше подвожу команду, — со слезами на глазах рассказывала о своем провале Динара.
Тогда она отмотала три круга штрафа и отправила на заключительный этап Дарью Домрачеву на предпоследней позиции. В той гонке белорусок сняли с дистанции из-за отставания на круг.
— После финиша тренеры даже не стали меня трогать, понимая: а что тут обсуждать? Я облажалась. Написала эсэмэску маме и парню, что отзвонюсь, когда успокоюсь. Весь вечер просто проревела.
Алимбекова была уверена, что на этом ее странствия по Кубку мира на время встанут на паузу.
Хейт болельщиков
Тогда же белоруске пришлось на собственной шкуре ощутить, что такое хейт зрителей.
— Помню, пришла на велосипедную заминку в зал [после эстафеты в Оберхофе] и взяла в руки телефон, чтобы почитать комментарии и узнать, что люди думают о случившемся. Открыла биатлонные паблики во «ВКонтакте», думала, найду себе какое-то оправдание. Но в основном комментарии были злые и негативные.
В личные сообщения приходило больше слов поддержки, хотя нашлось среди них и сообщение с текстом «иди работать на завод». Это сейчас думаю: «Зачем я туда полезла?» Только окончательно добила себя.
В непростой момент взять себя в руки помогли подруги по команде.
— Я в слезах и на эмоциях извинялась [перед девочками], а они пытались успокоить. И Даша Домрачева тогда еще сказала: «Так закаляется сталь».
Борьба за место в эстафете Пхенчхана
Тем не менее в тот год, помимо эстафетного провала, Динара занесла в актив несколько личных гонок Кубка мира. Тренеры включили молодую гонщицу в олимпийский состав. Динара рассчитывала выступить в индивидуальной гонке, но об олимпийской эстафете не осмеливалась даже думать.
В Корее судьба трех мест в эстафетной четверке была очевидна: в состав досрочно пробились Домрачева, Скардино и Кривко. На четвертую позицию претендовали юная Алимбекова и чуть более опытная, но не слишком стабильная Писарева.
— В последней предолимпийской эстафете Рупольдинга я не участвовала. Надя Писарева пробежала там три штрафных круга, и я понимала, что наши шансы в этой дисциплине вроде как уравнялись. Но до последнего не думала об этом, — говорила Динара.
За день до эстафеты Алимбекова узнала, что третий этап — за ней. Она провела его блестяще, убежав после второго огневого рубежа на дистанцию лидером.
Дарья Домрачева сумела удержать белорусок на лидирующей позиции. Так в тот февральский день женская четверка из Беларуси примерила золотые олимпийские медали, а молодая Динара Алимбекова впервые в жизни заснула в статусе чемпионки Олимпиады.
Операция и мучительное восстановление
После победы на Играх Динаре предстояло решиться на операцию, которую она долго откладывала, боясь выпасть из обоймы и на долгое время лишиться соревновательной практики.
С 2015-го Алимбекову мучили боли в плече, которые появились после падения в одной из гонок на Кубке IBU.
— Бывало, что после скоростных тренировок просыпалась ночью с криками от того, что просто больно либо неудачно повернулась, — рассказывала чемпионка.
Оказалось, причина болей — в надрыве двух связок. Врачи советовали спортсменке делать операцию, хотя предлагали и другую альтернативу — завершение карьеры.
— Я боялась, ведь даже хирург, который меня оперировал, говорил: «Не факт, что поможет». Неясно было, как поведет себя организм и как срастутся порванные связки. Но, по мнению хирурга, лучше все же сделать операцию, чем потом не иметь возможности взять ребенка на руки, — в слезах рассказывала Динара. — Хирург пробовал меня отговорить от операции. Мол, молодая еще! Завязывай-ка ты со спортом! Звучало это в шуточной форме. Я решилась.
После операции Динара пыталась форсировать восстановление и даже получила разрешение врачей на допуск к тренировкам раньше запланированного срока. Правда, быстро поняла, что идея плохая: рука была настолько слаба, что у биатлонистки иногда не получалось самостоятельно одеться, нажать пару кнопок на телефоне или элементарно поднять руку в душе.
Месяцы восстановления стали для Алимбековой испытанием со слезами и отчаянием. Она порой не верила, что сможет выкарабкаться из этого состояния и вернуться в большой спорт.
Тем не менее карьера Динары продолжилась. Уже в декабре 2018-го олимпийская чемпионка выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. «Сильный ветер ломает только слабые деревья», — написала тогда Динара в инстаграме.
Боли в надкостницах и «дно, на которое скатилась»
После того, как многострадальное плечо удалось залечить, о себе дали знать старые проблемы Динары — надкостницы. В начале прошлого сезона биатлонистка чисто отрабатывала на рубежах, но прилично проигрывала соперницам ходом и из-за этого финишировала во второй части протокола.
На вопрос, что не так с формой, в декабре 2019-го Динара отвечала:
— По ощущениям я прекрасно готова. В этом сезоне ждала от себя прорыва. Понимаю, что должна показывать прекрасные результаты. Но выхожу на дистанцию, и ноги просто сковывает. Ни руками, ни корпусом не могут вытащить то, что недорабатывают ноги.
Боли в надкостницах впервые обострились у Алимбековой в 2012-м. Все эти годы тренеры и врачи пытались найти решение проблемы.
— Бывало, что между этапами меня возили к австрийским специалистам, которые что-то вводили в надкостницы, накладывали тейпы. Какое-то время мне предлагали не качать пресс, так как считали, что мышцы пресса как-то связаны с надкостницами, и на выходе мышцы не расслабляются, — рассказывала чемпионка Олимпиады.
Динаре назначали ударно-волновую терапию, массаж стоп, уколы, подбирали разные стельки, но это помогало лишь на какое-то время притупить боль, однако не снимало ее полностью.
В итоге Алимбекова так и не смогла вкатиться в сезон 2019/2020, заняв по его итогам лишь 76-е место в общем зачете.
Алимбекова 2.0: «Поменяла всё, кроме имени и фамилии»
Зато нынешний сезон 24-летняя Динара начала впечатляюще. Во всех личных гонках белоруска — в топ-8. На ее счету уже есть серебро и первая победа на этапе Кубка мира.
Боли в надкостницах, как отмечает Динара, дают о себе знать и сейчас. Из-за этого случилось ее падение в преследовании Хохфильцена.
Тем не менее Алимбекова продолжает работать вопреки. «Я взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна, где я оказалась», — самокритично комментировала прошлогодний сезон Динара.
На вопрос, что именно она поменяла в межсезонье и как оказалась в топе мирового рейтинга, белоруска ответила:
— Я поменяла все, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь свое тело, всю свою нагрузку тренерам и ждешь от этого хороший результат. Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее.
— В команду пришел австрийский специалист, он подобрал мне оружие правильно — я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, все вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь желание все полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула.