Алимбекова ворвалась в мировую биатлонную элиту: «Я поменяла всё, кроме имени и фамилии»

Источник материала: Tut.by

Историю 24-летней биатлонистки Динары Алимбековой смело можно экранизировать. Она выросла в Чаусах, мечтала в будущем стать, как Домрачева, а в 2018-м вместе с ней уже наяву брала эстафетное золото Олимпиады в Пхенчхане. После Игр Динара перенесла операцию на плече, мучилась от болей в надкостницах и училась не реагировать на хейт. Недоброжелатели отправляли ее на завод, но Алимбекова выбрала путь упорной работы вопреки всему. На сегодняшний день Динара — в топ-3 общего зачета Кубка мира и лучшая биатлонистка до 25 лет. А мы вспоминаем, что пришлось выдержать олимпийской чемпионке на пути к мировой элите.

Мимо сборной в олимпийский год и провал в эстафете

Весной 2017 года молодую Динару Алимбекову не включили в основной состав сборной Беларуси для подготовки к Играм в Пхенчхане.

— Честно скажу, я ни капельки не расстроилась. Понимала: «Блин, ну какие мне сейчас Игры? Я только в прошлом сезоне из юниорок вышла». Спокойно настраивалась на то, что у меня в запасе еще четыре года, чтобы подвестись к следующим Олимпийским играм и выйти на пик формы, — вспоминала Динара.

Тем не менее благодаря результатам на Кубке IBU по ходу олимпийского сезона она получила шанс выступить на Кубке мира.

В немецком Оберхофе Алимбекову заявили на третий этап эстафеты.



Фото: Дарья Бурякина

— На пристрелке все прошло идеально, а вот уже на стрельбе во время гонки я оказалась полностью растеряна. Помню, как опустилась на ковер, посмотрела в диоптр и поняла, что не вижу ничего — даже зрительно не могу нащупать очертания установки. Лежала и думала, как с каждой секундой все больше подвожу команду, — со слезами на глазах рассказывала о своем провале Динара.

Тогда она отмотала три круга штрафа и отправила на заключительный этап Дарью Домрачеву на предпоследней позиции. В той гонке белорусок сняли с дистанции из-за отставания на круг.

— После финиша тренеры даже не стали меня трогать, понимая: а что тут обсуждать? Я облажалась. Написала эсэмэску маме и парню, что отзвонюсь, когда успокоюсь. Весь вечер просто проревела.

Алимбекова была уверена, что на этом ее странствия по Кубку мира на время встанут на паузу.

Хейт болельщиков



Фото: Kevin Voigt/TF-Images, Биатлон online

Тогда же белоруске пришлось на собственной шкуре ощутить, что такое хейт зрителей.

— Помню, пришла на велосипедную заминку в зал [после эстафеты в Оберхофе] и взяла в руки телефон, чтобы почитать комментарии и узнать, что люди думают о случившемся. Открыла биатлонные паблики во «ВКонтакте», думала, найду себе какое-то оправдание. Но в основном комментарии были злые и негативные.

В личные сообщения приходило больше слов поддержки, хотя нашлось среди них и сообщение с текстом «иди работать на завод». Это сейчас думаю: «Зачем я туда полезла?» Только окончательно добила себя.

В непростой момент взять себя в руки помогли подруги по команде.

— Я в слезах и на эмоциях извинялась [перед девочками], а они пытались успокоить. И Даша Домрачева тогда еще сказала: «Так закаляется сталь».

Борьба за место в эстафете Пхенчхана

Тем не менее в тот год, помимо эстафетного провала, Динара занесла в актив несколько личных гонок Кубка мира. Тренеры включили молодую гонщицу в олимпийский состав. Динара рассчитывала выступить в индивидуальной гонке, но об олимпийской эстафете не осмеливалась даже думать.



Фото: Reuters

В Корее судьба трех мест в эстафетной четверке была очевидна: в состав досрочно пробились Домрачева, Скардино и Кривко. На четвертую позицию претендовали юная Алимбекова и чуть более опытная, но не слишком стабильная Писарева.

— В последней предолимпийской эстафете Рупольдинга я не участвовала. Надя Писарева пробежала там три штрафных круга, и я понимала, что наши шансы в этой дисциплине вроде как уравнялись. Но до последнего не думала об этом, — говорила Динара.

За день до эстафеты Алимбекова узнала, что третий этап — за ней. Она провела его блестяще, убежав после второго огневого рубежа на дистанцию лидером.

Дарья Домрачева сумела удержать белорусок на лидирующей позиции. Так в тот февральский день женская четверка из Беларуси примерила золотые олимпийские медали, а молодая Динара Алимбекова впервые в жизни заснула в статусе чемпионки Олимпиады.



Фото: Reuters

Операция и мучительное восстановление

После победы на Играх Динаре предстояло решиться на операцию, которую она долго откладывала, боясь выпасть из обоймы и на долгое время лишиться соревновательной практики.

С 2015-го Алимбекову мучили боли в плече, которые появились после падения в одной из гонок на Кубке IBU.

— Бывало, что после скоростных тренировок просыпалась ночью с криками от того, что просто больно либо неудачно повернулась, — рассказывала чемпионка.

Оказалось, причина болей — в надрыве двух связок. Врачи советовали спортсменке делать операцию, хотя предлагали и другую альтернативу — завершение карьеры.



Фото: instagram.com/dinarochka.a

— Я боялась, ведь даже хирург, который меня оперировал, говорил: «Не факт, что поможет». Неясно было, как поведет себя организм и как срастутся порванные связки. Но, по мнению хирурга, лучше все же сделать операцию, чем потом не иметь возможности взять ребенка на руки, — в слезах рассказывала Динара. — Хирург пробовал меня отговорить от операции. Мол, молодая еще! Завязывай-ка ты со спортом! Звучало это в шуточной форме. Я решилась.

После операции Динара пыталась форсировать восстановление и даже получила разрешение врачей на допуск к тренировкам раньше запланированного срока. Правда, быстро поняла, что идея плохая: рука была настолько слаба, что у биатлонистки иногда не получалось самостоятельно одеться, нажать пару кнопок на телефоне или элементарно поднять руку в душе.

Месяцы восстановления стали для Алимбековой испытанием со слезами и отчаянием. Она порой не верила, что сможет выкарабкаться из этого состояния и вернуться в большой спорт.

Тем не менее карьера Динары продолжилась. Уже в декабре 2018-го олимпийская чемпионка выступала на этапе Кубка мира в Поклюке. «Сильный ветер ломает только слабые деревья», — написала тогда Динара в инстаграме.

Боли в надкостницах и «дно, на которое скатилась»

После того, как многострадальное плечо удалось залечить, о себе дали знать старые проблемы Динары — надкостницы. В начале прошлого сезона биатлонистка чисто отрабатывала на рубежах, но прилично проигрывала соперницам ходом и из-за этого финишировала во второй части протокола.

На вопрос, что не так с формой, в декабре 2019-го Динара отвечала :

— По ощущениям я прекрасно готова. В этом сезоне ждала от себя прорыва. Понимаю, что должна показывать прекрасные результаты. Но выхожу на дистанцию, и ноги просто сковывает. Ни руками, ни корпусом не могут вытащить то, что недорабатывают ноги.



Источник: vk.com/belarusbiathlon , Денис Костюченко

Боли в надкостницах впервые обострились у Алимбековой в 2012-м. Все эти годы тренеры и врачи пытались найти решение проблемы.

— Бывало, что между этапами меня возили к австрийским специалистам, которые что-то вводили в надкостницы, накладывали тейпы. Какое-то время мне предлагали не качать пресс, так как считали, что мышцы пресса как-то связаны с надкостницами, и на выходе мышцы не расслабляются, — рассказывала чемпионка Олимпиады.

Динаре назначали ударно-волновую терапию, массаж стоп, уколы, подбирали разные стельки, но это помогало лишь на какое-то время притупить боль, однако не снимало ее полностью.

В итоге Алимбекова так и не смогла вкатиться в сезон 2019/2020, заняв по его итогам лишь 76-е место в общем зачете.

Алимбекова 2.0: «Поменяла всё, кроме имени и фамилии»

Зато нынешний сезон 24-летняя Динара начала впечатляюще. Во всех личных гонках белоруска — в топ-8. На ее счету уже есть серебро и первая победа на этапе Кубка мира.

Боли в надкостницах, как отмечает Динара, дают о себе знать и сейчас. Из-за этого случилось ее падение в преследовании Хохфильцена.

Тем не менее Алимбекова продолжает работать вопреки. «Я взяла себя в руки и решила, что нужно выкарабкиваться со дна, где я оказалась», — самокритично комментировала прошлогодний сезон Динара.

На вопрос, что именно она поменяла в межсезонье и как оказалась в топе мирового рейтинга, белоруска ответила :

— Я поменяла все, кроме имени и фамилии. Поменялся тренерский штаб, поменялась методика, как видите, она мне подошла. Поменялся подход тренеров к спортсмену. Просто выходишь на тренировку и доверяешь свое тело, всю свою нагрузку тренерам и ждешь от этого хороший результат. Плюс я скинула 5 килограммов, можно сказать, что сейчас бегу как будто без винтовки, не чувствую ее.



Фото из инстаграма Динары Алимбековой

— В команду пришел австрийский специалист, он подобрал мне оружие правильно — я его делала в Германии, у него есть опыт работы с немецкими винтовками. Наверное, все вместе сложилось, плюс перестройка у меня в голове, что надо улучшаться. В первую очередь желание все полностью поменять, я ничего не боялась и рискнула.