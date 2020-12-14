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В центре Минска снова ограничено движение

14.12.2020 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня днем снова ограничено движение в центральной части Минска. Перекрыт выезд на проспект Независимости по улице Свердлова, экипаж ГАИ замечен на пересечении проспекта и улицы Ленина.

Сервис «Яндекс.Карты» сообщает о 3-балльных пробках в Минске. Кажется, что кроме перекрытий в центре и нескольких ДТП в разных частях столицы пока ничто больше не осложняет дорожную обстановку.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня днем снова ограничено движение в центральной части Минска. Перекрыт выезд на проспект Независимости по улице Свердлова, экипаж ГАИ замечен на пересечении...
 
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