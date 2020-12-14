В США взорвали 18-этажный отель (видео) (видео)

Источник материала: Onliner

Гостиница, построенная почти полвека назад, была снесена в воскресенье в Росслине. Это район округа Арлингтон, расположенного прямо напротив Вашингтона. Специалисты справились с задачей всего за 20 секунд, чтобы впоследствии на этой площадке выросли два новых небоскреба.

Отель Rosslyn Holiday Inn заработал в 1972 году. На то время здание выглядело современно, однако спустя 48 лет его внешний вид уже диссонировал со стоящими вокруг стеклянными башнями (в Росслине фактически расположен высотный деловой район вашингтонской агломерации). В прошлом году муниципалитет одобрил проект сноса отеля, на месте которого должны построить 25-этажный жилой дом и 38-этажную гостиницу. В начале 2020-го Rosslyn Holiday Inn закрылся, а в 8 утра минувшего воскресенья его взорвали. Учитывая расположение объекта в зоне плотной застройки, задача оказалась непростой. Тем не менее она была решена успешно.