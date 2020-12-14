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Пенсионеры снова вышли на традиционный марш. Хоровод вокруг елки оцепили силовики (видео)

14.12.2020 15:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Возле Красного костела и Привокзальной площади в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Так пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами в очередной раз выражают свою гражданскую позицию. В рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков. Рассказываем, что происходит в городе.

Начало акции было запланировано на 14:00. К этому времени возле костела уже собралось около 50 человек. На въезде на проспект дежурит ГАИ. У костела стоят несколько характерных темных бусов.

Также около 15 пенсионеров собрались на остановке возле железнодорожного вокзала. Примерно так же остановка выглядит и в обычное время, если не брать в расчет средний возраст пассажиров.

Пенсионеры снова вышли на традиционный марш. Хоровод вокруг елки оцепили силовики (видео)

К началу часа возле Красного костела собралось около сотни человек. Сотрудники ГАИ перекрыли выезд на проспект возле физфака БГУ.

В 14:40 «в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости)». При этом поезда на данной станции останавливаются, сообщает Минский метрополитен.

Пенсионеры водят хоровод вокруг елки на площади Независимости. А вокруг хоровода образовался еще один круг из силовиков.

Пенсионеры снова вышли на традиционный марш. Хоровод вокруг елки оцепили силовики (видео)
Пенсионеры снова вышли на традиционный марш. Хоровод вокруг елки оцепили силовики (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Возле Красного костела и Привокзальной площади в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Так пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и...
 
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