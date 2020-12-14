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Пенсионеры снова вышли на традиционный марш. Хоровод вокруг елки оцепили силовики (видео)
Источник материала: Onliner
Возле Красного костела и Привокзальной площади в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Так пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и плакатами в очередной раз выражают свою гражданскую позицию. В рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков. Рассказываем, что происходит в городе.
Начало акции было запланировано на 14:00. К этому времени возле костела уже собралось около 50 человек. На въезде на проспект дежурит ГАИ. У костела стоят несколько характерных темных бусов.
Также около 15 пенсионеров собрались на остановке возле железнодорожного вокзала. Примерно так же остановка выглядит и в обычное время, если не брать в расчет средний возраст пассажиров.
К началу часа возле Красного костела собралось около сотни человек. Сотрудники ГАИ перекрыли выезд на проспект возле физфака БГУ.
В 14:40 «в целях обеспечения безопасности пассажиров, на вход и выход закрыт вестибюль 2 станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости)». При этом поезда на данной станции останавливаются, сообщает Минский метрополитен.
Пенсионеры водят хоровод вокруг елки на площади Независимости. А вокруг хоровода образовался еще один круг из силовиков.
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Возле Красного костела и Привокзальной площади в Минске собрались участники традиционного марша по понедельникам. Так пожилые люди с бело-красно-белыми флагами и...
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