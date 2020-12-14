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«Атлетико» — «Челси», «Барселона» — ПСЖ: стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
За выход в четвертьфинал поборются:
Первые матчи этой стадии пройдут 16-17, 23-24 февраля, ответные — 9-10, 16-17 марта.
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020/2021.
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