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Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров. Перекрытый проспект, закрытое метро и море силовиков.

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К 15.00 площадь Независимости уже выглядела так:

Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

Фото читателя БЕЛСАТ

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«Уважаемые граждане, пройдите в автобус», — милиция по громкоговорителю обращается к пенсионерам.

Как сообщает onlinre.by, участников акции пенсионеров на площади Независимости уводят в бусики.

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14 декабря силовики вновь попытались помешать пожилым людям пройти по проспекту. Еще до начала акции центр был заполнен автобусами без номеров, на котором передвигались силовики.

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На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН. Такой он — сегодняшний белорусский хоровод — бессмысленный и беспощадный.

Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

Фото читателя TUT.BY

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На проспекте Независимости частично перекрыто движение в районе станции метро Октябрьская. В 14.40 на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются.

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Силовики высадились на площади Независимости, где был намечен старт марша пенсионеров.

Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

 
Теги: Минск
 
 
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