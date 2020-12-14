Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров. Перекрытый проспект, закрытое метро и море силовиков.

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К 15.00 площадь Независимости уже выглядела так:





Фото читателя БЕЛСАТ

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«Уважаемые граждане, пройдите в автобус», — милиция по громкоговорителю обращается к пенсионерам.

Как сообщает onlinre.by, участников акции пенсионеров на площади Независимости уводят в бусики.

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14 декабря силовики вновь попытались помешать пожилым людям пройти по проспекту. Еще до начала акции центр был заполнен автобусами без номеров, на котором передвигались силовики.

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На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН. Такой он — сегодняшний белорусский хоровод — бессмысленный и беспощадный.





Фото читателя TUT.BY

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На проспекте Независимости частично перекрыто движение в районе станции метро Октябрьская. В 14.40 на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются.

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Силовики высадились на площади Независимости, где был намечен старт марша пенсионеров.







