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Марш пенсионеров. На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН
14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Минске проходит традиционный Марш пенсионеров. Перекрытый проспект, закрытое метро и море силовиков.
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К 15.00 площадь Независимости уже выглядела так:
Фото читателя БЕЛСАТ
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Как сообщает onlinre.by, участников акции пенсионеров на площади Независимости уводят в бусики.
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14 декабря силовики вновь попытались помешать пожилым людям пройти по проспекту. Еще до начала акции центр был заполнен автобусами без номеров, на котором передвигались силовики.
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На площади Независимости люди собрались возле елки. Их окружил ОМОН. Такой он — сегодняшний белорусский хоровод — бессмысленный и беспощадный.
Фото читателя TUT.BY
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На проспекте Независимости частично перекрыто движение в районе станции метро Октябрьская. В 14.40 на вход и выход закрыт вестибюль № 2 станции метро «Площадь Ленина» (вход со стороны Площади Независимости). Поезда на данной станции останавливаются.
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Силовики высадились на площади Независимости, где был намечен старт марша пенсионеров.
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Такой он — сегодняшний белорусский хоровод.
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