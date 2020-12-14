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Эксперт назвал самый положительный результат уходящего года

14.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Чего еще добились невероятные белорусы?

Эксперт назвал самый положительный результат уходящего года

Эксперт по маркетингу и системному развитию бизнеса Алексей Колб, анализируя ситуацию в стране в последнее время, выделил самое позитивное.

— Четыре месяца протеста прошли не зря! Все подружились, объединились, начали общаться со своими соседями. Несмотря на то, что больше 30 тысяч человек попали под надуманные административные и уголовные дела, люди поняли, что надо дружить, что рядом с ними живут хорошие люди. Я считаю из всего того, что случилось в 20-м году, вот это соседское объединение — самый положительный результат, — отметил Алексей Колб на Примусе.

Он также подчеркнул, что благодаря произошедшему о Беларуси и белорусах узнал весь мир.

— Если раньше я объяснял что Беларусь — это там, где ПВО сбивает воздушные шары. Теперь, я думаю, нигде в мире не надо  объяснять, где находится Беларусь и кто такие белорусы, — говорит аналитик.

Он признался, что, как и каждый год, в эти предновогодние дни ожидает традиционный забег Дедов Морозов.

— Нам предстоит еще большое яркое шоу. Уже лет восемь в Беларуси проводится предновогодний традиционный забег Дедов Морозов, когда 200-300 Дедов Морозов в бело-красно-белых халатах бегут по главным проспектам города.

Я с интересом ожидаю этого события и реакцию на него, как со стороны горожан, так и тех, кто именует себя органами правопорядка. Побегут ли они вместе с красно-белыми Дедами Морозами в костюмах другого, например, голубого цвета?

 
 
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