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Цепь солидарности выстроилась на минском Логойском тракте
Источник материала: Хартия'97
Цепь солидарности выстроилась на минском Логойском тракте
Один за всех и все за одного.
В Беларуси ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.
Сегодня в Минске цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте, пишет телеграм-канал
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Один за всех и все за одного.
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