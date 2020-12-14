Источник материала: Хартия'97

Цепь солидарности выстроилась на минском Логойском тракте 14.12.2020, 15:30

Один за всех и все за одного.

В Беларуси ежедневные акции протеста продолжаются без перерыва уже 127-й день.

Сегодня в Минске цепь солидарности выстроилась на Логойском тракте, пишет телеграм-канал «Баста» .





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