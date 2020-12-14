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Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости
Источник материала: Хартия'97
Пенсионеры вышли протестовать на площадь Независимости
Акция уже стала традиционной.
Сегодня в Минске прошла традиционная акция пенсионеров и медиков. Протестующие собрались в центре Минска.
14:46 Пенсионеры протестуют и возле железнодорожного вокзала в Минске.
14:32 Сообщается, что пенсионеры вышли на акцию и в Гродно.
14:30 Пенсионеры водят хороводы вокруг новогодней елки перед Домом правительства.
14:20 Участники акции собираются на площади Независимости.
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