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В Беларуси повышают тарифы за оформление билетов и бронирование мест на поезда

14.12.2020 15:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси повышают тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов, сообщает МАРТ. Рост тарифов затронет в том числе оформление билетов на поезда и бронирование мест в кассах вокзалов. Кроме того, в декабре повысят стоимость проезда на железнодорожном транспорте.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Изменения предусмотрены постановлением МАРТ от 3 декабря 2020 г. № 81. Им предусмотрено повышение тарифов на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов:

  • оформление проездных документов (билетов) на проезд;
  • переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда;
  • бронирование мест;
  • оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.

Тарифы на указанные услуги увеличены в пределах 5% в сравнении с действующими тарифами, уточняют в ведомстве. «Таким образом, за оформлении билета, например, во внутриреспубликанском сообщении после повышения тарифов пассажиру необходимо будет заплатить больше на 1 копейку, при оформлении билета на проезд международных линий „туда“ — на 3 копейки, при оформлении билета на проезд международных линий „обратно“ и (или) от другой станции — на 5 копеек», — рассказали в МАРТ.

Тарифы на услуги транспортных железнодорожных терминалов в предыдущий раз были повышены в декабре 2019 года. «Однако доходы от оказания услуг железнодорожных терминалов в настоящее время не возмещают затрат на их оказание. Данные услуги для Белорусской железной дороги являются убыточными, — добавляют в МАРТ. — Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях повышения окупаемости и сокращения убыточности услуг железнодорожных вокзалов».

Сейчас пассажиры могут самостоятельного оформить билеты на поезда региональных линий бизнес-класса, межрегиональных линий, международных линий через Интернет по банковским пластиковым карточкам без взимания дополнительной платы за оформление, уточняют в МАРТ.

Постановление МАРТ вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

 
 
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В Беларуси повышают тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов, сообщает МАРТ. Рост тарифов затронет в том числе оформление билетов на поезда и...
 
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