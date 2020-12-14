В декабре подорожает проезд на железной дороге

Источник материала: Tut.by

В декабре повысят стоимость проезда на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает МАРТ. В последний раз стоимость проезда на железнодорожном транспорте повышали в декабре 2019 года. Кроме того, в декабре повысят тарифы на регулируемые услуги железнодорожных вокзалов. Рост тарифов затронет в том числе оформление билетов на поезда и бронирование мест в кассах вокзалов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Повышение предусмотрено постановлением МАРТ № 82 от 3 декабря. Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5 процентов, на перевозку багажа грузобагажа в среднем на 5 процентов в сравнении с действующим уровнем тарифов, уточняют в МАРТ.

Так, например, стоимость проезда пассажиров поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Фаниполь увеличится на 5 копеек, по направлению Минск-Пассажирский-Руденск при проезде через Михановичи — на 5 копеек;

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Пуховичи — на 7 копеек, Минск-Пассажирский-Койданово — на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Беларусь — на 3 копейки;

региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Молодечно — на 27 копеек, Минск-Пассажирский-Орша — на 41 копейку.

«Решение о пересмотре тарифов принято в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, — отмечают в МАРТ. — В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок — не достигает 15%. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется».

В ведомстве добавляют, что «в то же время от уровня тарифов и уровня окупаемости затрат напрямую зависит возможность проведения перевозчиком неотложных мероприятий по поддержанию качества и безопасности перевозок, обновления подвижного состава и, следовательно, повышения качества оказываемых населению услуг по перевозке».

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

Напомним, в последний раз стоимость проезда на железнодорожном транспорте повышали в декабре 2019 года.

Ранее правительство обнародовало антиинфляционную программу на ближайшие три года. В ней среди прочего говорится о том, что планируется поддержание уровня (ежегодно не менее 20%) возмещения тарифами затрат на оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования путем оптимизации затрат и изменения тарифов.

В 2018 году в МАРТ рассказывали , что услуги пассажирских перевозок внутри страны для Белорусской железной дороги в целом убыточные, а пассажиры возмещают затраты не более чем на 20%.