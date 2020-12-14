Ровно, чисто, не затратно. Какой пол лучше делать в хрущевке вместо деревянного по лагам

Источник материала: Tut.by

Как и какую сделать легкую цементную стяжку в хрущевке вместо деревянных полов по лагам? Ответ на этот вопрос можно найти в видеосюжете блогера -отделочника Павла Сидорика. В нем он подробно рассказывает, какие материалы подойдут для стяжки в старом доме, как выровнять и утеплить пол, что может послужить в качестве шумоизоляции и как обойтись без наливного пола. Также он посчитал, во сколько обойдется новое основание пола.

Дом, в котором Павел делал ремонт и снимал все процессы на видео для своего блога, совсем не новый: его построили еще в 1964 году. В старых домах нельзя существенно увеличивать нагрузку на перекрытия, поэтому главной задачей было не только залить идеально ровную стяжку, но и сделать ее максимально легкой.

В видеообзоре Павел объясняет, почему он отказался от сухой стяжки (засыпка из керамзита и плитами ГВЛ): он считает, что она не подходит как основание под плитку. И самое главное — если случится потоп, то такой пол не просохнет, его придется демонтировать и выбрасывать. Поэтому он выбрал другой вариант — цементно-песчаную стяжку, но с легким заполнителем. В качестве заполнителя он использовал легкие плотные плиты пеноплекса и мелкий керамзит.



Демонтаж деревянного пола по лагам. Скриншот из видео

В начале работ по периметру помещений Павел раскатал демпферную ленту из вспененного полиэтилена. У нее несколько функций: компенсация линейного расширения стяжки, звукоизоляция.





Основание для будущей стяжки было неровным, и укладка на него плит пеноплекса невозможна. Поэтому основание было выровнено при помощи мелкого керамзита с цементом. Рецепт смеси такой: на 20-литровый мешок керамзита — 6 литров воды и 7 черпаков цемента. Далее на него укладывается пеноплекс, на него — металлическая сетка.



Скриншот из видео

После этого Павел опытным путем выбрал лучший вариант состава для финишной стяжки.

Первая — классическая стяжка из песка, цемента, воды, пластификатора и фибры, изготовленная на месте. Ее плюс — цена и качество смеси, минус — трудоемкость процесса изготовления. Второй вариант — заводская готовая смесь. Продается в мешках, готовый состав, на объекте нужно только добавить воды и размешать. Удобно, но получается дороже. Третий вариант — сухо-прессованная стяжка. Ее состав, как и у классической стяжки (песок, цемент, пластификатор, фибра), но с минимальным количеством воды. Смесь на объект подается с помощью бетононасоса.





Теперь смета. Площадь пола — 32,7 м². Для изготовления стяжки такой площади потребуется 131 мешок готовой смеси. Это обойдется примерно в 286 долларов. Подъем материала на 5 этаж — еще 100 долларов. Итого — 386 долларов.

Если мы самостоятельно готовим смесь и покупаем песок, цемент, фибру и пластификатор, то тратим на материалы и на их подъем на этаж 243 доллара.



Готовая сухопрессованная стяжка

Сухопрессованная стяжка самая выгодная: за такой метраж Павел заплатил 252 доллара, и это с учетом стоимости работ по укладке и выравниванию стяжки. По времени это заняло всего 3 часа. В первых двух случаях стоимость работ не учитывалась, а это еще как минимум 8 долларов за «квадрат».