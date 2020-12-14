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В YouTube и Google произошел массовый сбой. В Беларуси также есть проблемы
Источник материала: Tut.by
В поиске Google, видеохостинге YouTube и некоторых других сервисах компании произошел массовый сбой. Проблемы наблюдаются и в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные ресурса
Судя по карте сбоев, проблемы в основном затронули пользователей из Западной и Центральной Европы, например Германию, Чехию, Великобританию. Впрочем, как минимум в нескольких крупных городах США также есть проблемы, в частности в Нью-Йорке. Несмотря на то, что на карте сбоев Беларусь не задета, доступ к YouTube также есть не у всех юзеров.
Вот какое сообщение показывается, если попытаться зайти на главную страницу YouTube. С поисковиком (Google.by) ситуация чуть лучше — у некоторых пользователей сайт работает, у части — нет.
Также сейчас может быть недоступна почта Gmail и, например, магазин Play Маркет.
Пользователи
В Google
В официальном аккаунте YouTube в Twitter появилось
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