В YouTube и Google произошел массовый сбой. В Беларуси также есть проблемы

Источник материала: Tut.by

В поиске Google, видеохостинге YouTube и некоторых других сервисах компании произошел массовый сбой. Проблемы наблюдаются и в Беларуси. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector .





Судя по карте сбоев, проблемы в основном затронули пользователей из Западной и Центральной Европы, например Германию, Чехию, Великобританию. Впрочем, как минимум в нескольких крупных городах США также есть проблемы, в частности в Нью-Йорке. Несмотря на то, что на карте сбоев Беларусь не задета, доступ к YouTube также есть не у всех юзеров.





Вот какое сообщение показывается, если попытаться зайти на главную страницу YouTube. С поисковиком (Google.by) ситуация чуть лучше — у некоторых пользователей сайт работает, у части — нет.

Также сейчас может быть недоступна почта Gmail и, например, магазин Play Маркет.



Скриншот редактора TUT.BY

Пользователи предположили , что неполадки могут быть связаны с авторизацией, поскольку в режиме «инкогнито» или без входа в систему некоторые сервисы использовать можно.

В Google уже знают о проблемах. На картинке ниже вы можете увидеть, какие сервисы затронул сбой.





В официальном аккаунте YouTube в Twitter появилось сообщение , в котором говорится: команда сервиса знает о проблемах и уже работает над их устранением. Правда, конкретные сроки не озвучиваются.