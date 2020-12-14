Поезда на поездах: такое не каждый день увидишь на автомобильной дороге (видео)

Источник материала: Onliner

Поезда не всегда движутся по рельсам: бывает, что их транспортируют другие поезда, к примеру автопоезда. Именно такую картину наблюдал недавно на слуцкой трассе наш читатель Максим. Он прислал видео со своего регистратора.

Трасса Р23 (Минск — Микашевичи), 12 декабря. На границе Слуцкого района стояла колонна в составе трех автопоездов с сопровождением. На автопоездах — три части железнодорожного двухэтажного пассажирского состава.

— Стояли в направлении Слуцка, я этому удивился. На номера автомобилей, к сожалению, не глянул, — рассказал корреспонденту Onliner очевидец.

Как минимум, выяснили, что порт приписки этого состава — не Минск. Ну а на границе района стояли, стало быть, дожидаясь экипажа ГАИ для сопровождения (такова практика).

Транспортировкой поезда могли заниматься различные компании, в том числе иностранные, и это не обязательно указывает на то, откуда и куда следует груз. Нередко сложные грузоперевозки по территории Беларуси, к примеру, осуществляют польские перевозчики.

Что касается поезда, то транспортировался довольно короткий состав: «голова» — вагон — «хвост». Предположим, что это может быть Stadler, модель KISS160 для региональных перевозок.

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