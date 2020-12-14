«Дура» и «идиотка» — оскорбление или «критическая оценка»? Необычный случай в аптеке

Источник материала: Onliner

В меру заурядная история с необычным продолжением случилась в одной из гомельских аптек. Туда пришел пожилой гражданин и, по словам заведующей, в очередной раз щедро осыпал ее оскорблениями. Женщина рассказывает, что это постоянный клиент и к такой его манере уже привыкли. Но на этот раз работница предупредила: не прекратите обзываться — вызову милицию. Не прекратил. Вызвала... А недавно пришел ответ на ее жалобу. Там есть анализ, являются ли слова «дура» и «идиотка» оскорблением.

Виктория рассказала нам свою версию событий:

— Это мужчина лет за 60, выглядит прилично, но культурностью никогда не отличался. Обычно раздражение у него вызывало то, что мы не продаем лекарства без рецепта, хотя, как он говорил, где-то ему их продают. А я плохая и не даю — это я культурно передаю его слова. У меня довольно большой стаж, и я не реагировала на оскорбления. Пик наступил 1 ноября, когда он пришел с просроченным рецептом. Когда я об этом сообщила — стал кричать, обозвал меня идиоткой, козлиной и дурой, сообщил, что я больше не буду работать. Я сказала: если не прекратите — обращусь в милицию. Ну и позвонила.

Мы почти уверены, у второго участника этой истории есть своя версия событий. Если он отзовется — изложим ее. Но дело даже не в совпадении версий. Как бы то ни было, милиционеры тогда приехали, приняли заявление от заведующей.

Ответ ей пришел на днях: административного правонарушения не усматривается. И вот почему: согласно словарю Ожегова слова «дура» и «идиотка» оскорблением не являются, имеют значение «лицо, страдающее слабоумием». Представляют собой «критическую оценку личности, выраженную в приличной, хотя и резкой форме».





— Получается, он имеет право обращаться ко мне такими словами? — интересно заведующей. — Да и ко всем...

Она намерена обжаловать это решение, считает, что грубиян должен быть наказан.

В УВД Гомельской области, в свою очередь, отметили, что точка в этой истории не поставлена. Рассматривается вопрос о повторной проверке.