«Газпром-медиа» хочет запустить аналог YouTube

Источник материала: Onliner

«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Об этом пишут «Ведомости». По словам Жарова, одна площадка будет запущена в 2021 году, а вторая — в 2022-м.

Жаров напомнил, что «Газпром-медиа» продолжает развивать видеопортал Rutube. Холдинг работает с площадкой, чтобы сделать ее инструментарий «не хуже, чем на YouTube».

Александр Жаров выразил надежду, что серьезные ограничения по отношению к YouTube на территории РФ введены не будут, при этом он назвал очевидным необходимость иностранных площадок, работающих в России, исполнять местные законы, сообщает «РИА Новости».