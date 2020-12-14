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«Газпром-медиа» хочет запустить аналог YouTube
Источник материала: Onliner
«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Об этом
Жаров напомнил, что «Газпром-медиа» продолжает развивать видеопортал Rutube. Холдинг работает с площадкой, чтобы сделать ее инструментарий «не хуже, чем на YouTube».
Александр Жаров выразил надежду, что серьезные ограничения по отношению к YouTube на территории РФ введены не будут, при этом он назвал очевидным необходимость иностранных площадок, работающих в России, исполнять местные законы,
рефлектор Ньютона, диаметр: 406 мм, фокусное расстояние: 1829 мм, относительное отверстие: 1/4.5, Добсона монтировка, окуляры 26 мм
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«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Об этом...
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