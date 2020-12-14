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«Газпром-медиа» хочет запустить аналог YouTube

14.12.2020 15:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Об этом пишут «Ведомости». По словам Жарова, одна площадка будет запущена в 2021 году, а вторая — в 2022-м.

Жаров напомнил, что «Газпром-медиа» продолжает развивать видеопортал Rutube. Холдинг работает с площадкой, чтобы сделать ее инструментарий «не хуже, чем на YouTube».

Александр Жаров выразил надежду, что серьезные ограничения по отношению к YouTube на территории РФ введены не будут, при этом он назвал очевидным необходимость иностранных площадок, работающих в России, исполнять местные законы, сообщает «РИА Новости».

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«Газпром-медиа» планирует в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC), сообщил гендиректор холдинга Александр Жаров. Об этом...
 
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