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В Беларуси повышаются тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров

14.12.2020 15:55 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси повышается стоимость билетов на поездки железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении.

«Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек, на региональных и межрегиональных линиях увеличатся в среднем на 5 процентов, на перевозку багажа грузобагажа в среднем на 5 процентов в сравнении с действующим уровнем тарифов», - говорится в сообщении МАРТ РБ.

Стоимость проезда пассажиров поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский-Фаниполь увеличится на 5 копеек, по направлению Минск-Пассажирский-Руденск при проезде через Михановичи – на 5 копеек;

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский-Пуховичи – на 7 копеек, Минск-Пассажирский-Койданово – на 5 копеек, Минск-Пассажирский-Беларусь – на 3 копейки;

региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский-Молодечно – на 27 копеек, Минск-Пассажирский-Орша – на 41 копейку.

«В настоящее время уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом крайне низок – не достигает 15 процентов. Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется», - указывает МАРТ РБ.

Постановление №82 от 3 декабря 2020 года вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси повышается стоимость билетов на поездки железнодорожным транспортом во внутриреспубликанском сообщении.
 
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