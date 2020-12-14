Голкипер белорусского гандбольного клуба осужден на 15 суток

Как сообщают правозащитники, дело рассматривал суд Первомайского района столицы. Решение вынес судья Максим Трусевич. Он признал вратаря виновным в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий".





Пашевичу 18 лет. В сентябре он дебютировал в высшей лиге в свой день рождения.





За месяцы протестов в Беларуси за решеткой побывали представители многих видов спорта, а некоторые — даже дважды.