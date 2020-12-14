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Голкипер белорусского гандбольного клуба осужден на 15 суток

14.12.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Голкипер белорусского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Андрей Пашевич осужден на 15 суток административного ареста. Его задержали в воскресенье в Минске на мирной акции протеста.

Как сообщают правозащитники, дело рассматривал суд Первомайского района столицы. Решение вынес судья Максим Трусевич. Он признал вратаря виновным в "нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий".

Пашевичу 18 лет. В сентябре он дебютировал в высшей лиге в свой день рождения.

За месяцы протестов в Беларуси за решеткой побывали представители многих видов спорта, а некоторые — даже дважды.
 
Теги: Минск
 
 
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Голкипер белорусского гандбольного клуба "Витязь-Леон" Андрей Пашевич осужден на 15 суток административного ареста. Его задержали в воскресенье в Минске на мирной...
 
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