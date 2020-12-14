Минстрой РФ: запрет на въезд не распространяется на рабочих из Беларуси

Недостаток рабочей силы на стройках объясняется запретом на въезд в Россию иностранных работников. Кроме того, часть мигрантов перешла с работы на приостановленных весной 2020 года объектах строительства в сферу производства.





По данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов России ощущается нехватка мигрантов на стройках. В целом потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тыс. человек.





Минстрой сообщает, что в настоящее время запрет на въезд в Россию не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Беларуси — сотрудников местных компаний, занятых в беспрерывных производственных процессах на промышленных предприятиях.