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Минстрой РФ: запрет на въезд не распространяется на рабочих из Беларуси
Источник материала: Партизан
Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило предложения, чтобы упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках.
Недостаток рабочей силы на стройках объясняется запретом на въезд в Россию иностранных работников. Кроме того, часть мигрантов перешла с работы на приостановленных весной 2020 года объектах строительства в сферу производства.
По данным на 1 декабря, в 50 из 77 регионов России ощущается нехватка мигрантов на стройках. В целом потребность в рабочей силе в строительной сфере оценивается в более 190 тыс. человек.
Минстрой сообщает, что в настоящее время запрет на въезд в Россию не распространяется на привлекаемых высококвалифицированных специалистов и граждан Беларуси — сотрудников местных компаний, занятых в беспрерывных производственных процессах на промышленных предприятиях.
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Министерство строительства и ЖКХ РФ подготовило предложения, чтобы упростить въезд в Россию трудовых мигрантов для работы на стройплощадках.
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