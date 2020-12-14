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Экономист Дмитрий Крук вышел на свободу после 15 суток ареста

14.12.2020 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После отбытия 15 суток в ИВС известный белорусский экономист, старший научный сотрудник Центра экономический исследований BEROC Дмитрий Крук вышел на свободу.

Напомним, экономист был задержан в Минске 29 ноября около полудня в магазине. Однако ему инкриминировали участие в несанкционированной массовой акции, с чем Дмитрий Крук согласен не был. 

В итоге судья Анастасия Ачалова в суде Ленинского района присудила экономисту 15 суток ареста по ч.1 ст. 23.34. 

В одной из недавних работ, написанной в соавторстве с экономистом Львом Львовским, Дмитрий Крук отмечал, что политический кризис и связанная с ним проблема нелегитимности формируют для Беларуси многочисленные и масштабные экономические вызовы. 

«В современной Беларуси мы наблюдаем насилие со стороны силовых структур, пытки и уголовные обвинения протестующих. Вместе с тем, отсутствуют прецеденты привлечения к ответственности и суду за насилие лиц со стороны силовых структур. Как следствие, общественное доверие к правоохранительной системе в целом тает, и сделки, которые ранее заключались с уверенностью в том, что выполнение контракта будет поддержано законом, перестают заключаться», - говорилось в исследовании.
 
Теги: Минск
 
 
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После отбытия 15 суток в ИВС известный белорусский экономист, старший научный сотрудник Центра экономический исследований BEROC Дмитрий Крук вышел на свободу.
 
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