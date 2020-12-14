ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ректор РТУ МИРЭА: благодаря пандемии мы открыли новые элементы обучения

14.12.2020 16:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Ректор РТУ МИРЭА: благодаря пандемии мы открыли новые элементы обучения

Актуальные вопросы молодежной политики, социальные программы поддержки молодежи России и Беларуси, добровольческие инициативы и трудоустройство молодежи ― эти и другие темы обсуждают в Минске участники VIII Белорусско-Российского молодежного форума, рассказал гость радио Sputnik, ректор и председатель ученого совета МИРЭА – Российский технологический университет Станислав Кудж. 

© Sputnik / Виталий Тимкив
Карпенко: единая платформа для дистанционного обучения почти готова

"С нашей стороны подготовлена довольно обширная дорожная карта и по созданию совета по делам молодежи Союзного государства. Как вы знаете, стартует уже II Форум Ассоциации ректоров вузов России и Беларуси, основными темами тоже станут социально-гуманитарный потенциал высшей школы двух стран и цифровизация деятельности в эпоху COVID-19", ― сообщил Кудж.

Собеседник Sputnik выразил крайнюю заинтересованность в активизации молодежного сотрудничества на международном уровне в интересах Беларуси и Росии, и добавил, что эта тема также будет затрагиваться на площадках форума.

Кроме того, ректор РТУ МИРЭА рассказал, как коллективу вуза организовать учебный процесс в условиях пандемии.

"Благодаря, наверное, пандемии мы открыли для себя новые элементы электронного обучения. Мы перешли, как и многие вузы нашей страны и Беларуси, на дистанционный формат, наш вуз в обычное время занимался созданием соответствующей электронно-образовательной среды, практически безболезненно перешли на новые платформы, начали проводить лекции в режиме онлайн, в полном объеме всего за 3 дня перешли на дистанционный формат", ― рассказал Кудж.

Кроме того, потребности студентов вуза в электронном образовательном контенте удалось закрыть полностью, хотелось бы вернуться к привычному очному формату обучения, но все будет зависеть от эпидситуации, добавил ректор.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На "дистанционку" российский вуз перешел всего за три дня благодаря имеющимся собственным разработкам и полностью обеспечил потребности студентов в электронном...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латушко поблагодарил жителей Ждановичей, которые прошли маршем к его дому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика