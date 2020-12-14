Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Ректор РТУ МИРЭА: благодаря пандемии мы открыли новые элементы обучения

Актуальные вопросы молодежной политики, социальные программы поддержки молодежи России и Беларуси, добровольческие инициативы и трудоустройство молодежи ― эти и другие темы обсуждают в Минске участники VIII Белорусско-Российского молодежного форума, рассказал гость радио Sputnik, ректор и председатель ученого совета МИРЭА – Российский технологический университет Станислав Кудж.

"С нашей стороны подготовлена довольно обширная дорожная карта и по созданию совета по делам молодежи Союзного государства. Как вы знаете, стартует уже II Форум Ассоциации ректоров вузов России и Беларуси, основными темами тоже станут социально-гуманитарный потенциал высшей школы двух стран и цифровизация деятельности в эпоху COVID-19", ― сообщил Кудж.

Собеседник Sputnik выразил крайнюю заинтересованность в активизации молодежного сотрудничества на международном уровне в интересах Беларуси и Росии, и добавил, что эта тема также будет затрагиваться на площадках форума.

Кроме того, ректор РТУ МИРЭА рассказал, как коллективу вуза организовать учебный процесс в условиях пандемии.

"Благодаря, наверное, пандемии мы открыли для себя новые элементы электронного обучения. Мы перешли, как и многие вузы нашей страны и Беларуси, на дистанционный формат, наш вуз в обычное время занимался созданием соответствующей электронно-образовательной среды, практически безболезненно перешли на новые платформы, начали проводить лекции в режиме онлайн, в полном объеме всего за 3 дня перешли на дистанционный формат", ― рассказал Кудж.

Кроме того, потребности студентов вуза в электронном образовательном контенте удалось закрыть полностью, хотелось бы вернуться к привычному очному формату обучения, но все будет зависеть от эпидситуации, добавил ректор.

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