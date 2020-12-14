Элегантная Кейт Миддлтон прошлась с детьми по красной дорожке

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон с детьми прошлись по красной дорожке в Лондоне: стильное появление семьи произвело фурор в сети.

Герцоги Кембриджские и их отпрыски стали гостями представления, организованного Британской национальной лотереей в честь служб, занятых во время пандемии. На шоу присутствовали врачи, полицейские, военные, заслуженные педагоги, а также работники благотворительных фондов.

В этот вечер семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма выглядела сногсшибательно и будто сошла с рождественской открытки на ковровую дорожку.

Для своего выхода Миддлтон выбрала элегантный образ: герцогиня сияла в черном платье от Alessandra Rich с белыми узорами и "крыльями" на плечах. Завершали образ лаконичные лодочки и украшения – жемчужные серьги и браслет с россыпью аквамаринов.

Не отставали и маленькие наследники пары: принцесса Шарлотта продемонстрировала новое платье в клетку, принц Джордж – полосатый свитер, а принц Луи – синий жакет.

Поклонники восхитились стильными образами королевской семьи и даже устроили голосование – кто из семьи Кембриджей запомнился своим образом. Первые места разделила Миддлтон и самый младший член семьи – Луи. Напомним, что до этого яркое воссоединение королевской семьи перед Рождеством удивило британцев.

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