Марш пенсионеров не смог стартовать с площади Независимости

Источник материала: Ежедневник

фото: tut.by

Традиционное понедельничное шествие пенсионеров было пресечено силовиками.

Марш должен был стартовать с площади Независимости, однако собравшихся там людей окружил ОМОН. В район площади было также стянуто значительное количество автобусов с силовиками.

В районе двух часов дня выход из метро на площадь Независимости закрывался. Перекрывался также участок проспекта Независимости в районе станции метро «Октябрьская».

Читатели Tut.by сообщили, что на площади были задержания.

После 15 часов автобусы с силовиками и пенсионерами покинули площадь Независимости, движение транспорта было восстановлено. Выхода из метро также были открыты.