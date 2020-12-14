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Марш пенсионеров не смог стартовать с площади Независимости
14.12.2020 16:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tut.by
Традиционное понедельничное шествие пенсионеров было пресечено силовиками.
Марш должен был стартовать с площади Независимости, однако собравшихся там людей окружил ОМОН. В район площади было также стянуто значительное количество автобусов с силовиками.
В районе двух часов дня выход из метро на площадь Независимости закрывался. Перекрывался также участок проспекта Независимости в районе станции метро «Октябрьская».
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После 15 часов автобусы с силовиками и пенсионерами покинули площадь Независимости, движение транспорта было восстановлено. Выхода из метро также были открыты.
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Традиционное понедельничное шествие пенсионеров было пресечено силовиками.
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