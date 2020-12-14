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МАРТ: в ближайшее время подорожают железнодорожные билеты
Источник материала: Onliner
МАРТ издал постановление, которое предусматривает увеличение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа внутри страны (а вне — перевозок нет с прошлой весны). Документ датирован 3 декабря, но в полном виде пока не опубликован на правовом сайте — там с сегодняшнего утра висит только шапка. Называется «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом». В министерстве
Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек; на региональных и межрегиональных линиях — в среднем на 5%, на багаж — тоже примерно на 5%.
Например, стоимость проезда поездами:
Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает, что в последний раз железнодорожные билеты дорожали в декабре 2019 года. И отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято «в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».
Сегодня уровень возмещения пассажирами затрат на железнодорожном транспорте, по данным МАРТ, не достигает 15%. При этом бюджетное субсидирование таких перевозок не осуществляется.
Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.
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МАРТ издал постановление, которое предусматривает увеличение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа внутри страны (а вне — перевозок нет с...
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