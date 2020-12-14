МАРТ: в ближайшее время подорожают железнодорожные билеты

Источник материала: Onliner

МАРТ издал постановление, которое предусматривает увеличение тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров и багажа внутри страны (а вне — перевозок нет с прошлой весны). Документ датирован 3 декабря, но в полном виде пока не опубликован на правовом сайте — там с сегодняшнего утра висит только шапка. Называется «О тарифах на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом». В министерстве проинформировали , что изменится.

Тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования на городских линиях увеличены на 5 копеек; на региональных и межрегиональных линиях — в среднем на 5%, на багаж — тоже примерно на 5%.

Например, стоимость проезда поездами:

городских линий по направлению Минск-Пассажирский — Фаниполь увеличится на 5 копеек; по направлению Минск-Пассажирский — Руденск при проезде через Михановичи — на 5 копеек;

региональных линий экономкласса по направлению Минск-Пассажирский — Пуховичи — на 7 копеек; Минск-Пассажирский — Койданово — на 5 копеек; Минск-Пассажирский — Беларусь — на 3 копейки;

региональных линий бизнес-класса по направлению Минск-Пассажирский — Молодечно — на 27 копеек, Минск-Пассажирский — Орша — на 41 копейку.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли напоминает, что в последний раз железнодорожные билеты дорожали в декабре 2019 года. И отмечает, что решение о пересмотре тарифов принято «в рамках запланированных на 2020 год параметров в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом».

Сегодня уровень возмещения пассажирами затрат на железнодорожном транспорте, по данным МАРТ, не достигает 15%. При этом бюджетное субсидирование таких перевозок не осуществляется.

Постановление вступает в силу через 5 дней после его официального опубликования.